Kahramankazan-Ankara karayolu genişletme çalışmaları

Başkentin önemli sanayi kümelenmelerine ev sahipliği yapan Kahramankazan'a ulaşımı sağlayan ve günde ortalama 65 bin aracın kullandığı Kahramankazan- Ankara karayolunda yürütülen genişletme çalışmaları kapsamında Saray, Yazıbeyli ve Aydın kavşakları hizmete açıldı. Kahramankazan belediye Başkanı Serhat Oğuz, tamamlandığında Ankara-Kahramankazan arasındaki mesafeyi 20 dakikaya indirecek yolun, trafik yoğunluğunu azaltırken daha konforlu bir ulaşım ile akaryakıt ve zaman tasarrufu sağlayacağını söyledi.

Kahramankazan-Ankara arasındaki devlet karayolunun 28.4 kilometrelik bölümünde gerçekleştirilen genişletme çalışmaları sürüyor. Çalışmalar kapsamında yolun en önemli etaplarından olan Saray, Yazıbeyli ve Aydın kavşakları ise düzenlenen törenle hizmete açıldı. Törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Ankara Milletvekili Vasip Şahin, Ankara milletvekilleri Emrullah İşler, Orhan Yeğin, Arife Düzgün Polat, Zeynep Yıldız, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ile bakanlık bürokratları ve vatandaşlar katıldı.

Zamandan ve akaryakıttan dev tasarruf

Kahramankazan-Ankara arasındaki devlet karayolunda 28.4 kilometrelik bölümünde gerçekleştirilen genişletme çalışmaları kapsamında 2 şerit olan bölünmüş yol, 3 şeride çıkarılacak. Projede 10 adet farklı seviyeli kavşak ve 2 adet de hemzemin kavşak yer alacak. Projede, 2020 yılında 3,1 kilometrelik bölünmüş yol ile 2 adet farklı seviyeli kavşak ve 5 kilometrelik servis yolu yapıldı. Şu ana kadar yüzde 15 gerçekleşme sağlanan projede, 2021'de ise 14 kilometrelik bölünmüş yol ile 3 adet (Bitik, İmrendi, Akıncılar) kavşağın imalatlarının daha tamamlanması planlanıyor. Ankara ile Kahramankazan arasındaki seyahat süresini 35 dakikadan 20 dakikaya düşürecek olan yoldaki çalışmaların tamamı ise 2023'te tamamlanacak. Projenin tamamlanmasıyla zamandan 200 milyon lira, akaryakıttan 27 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 227 milyon lira tasarruf edilecek. Bu genişletme sayesinde başkentin önemli sanayi kümelenmelerinin yer aldığı Saray bölgesi, Türkiye'nin en büyük ikinci projesi HAB, TeknoHAB ve Ankara Lojistik Üssü'nün de bulunduğu bölgedeki trafik yoğunluğunun önüne geçilmiş olacak. Trafik yoğunluğunun azalacağı yolda, daha güvenli bir trafik akışı ile akaryakıt ve zaman tasarrufu da sağlanacak.

Bölgeye büyük katkı sağlayacak

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kahramankazan'ın yalnızca Ankara'da değil, Türkiye genelinde önemli sanayi kümelenmelerine ev sahipliği yaptığını belirterek, "İlçemizde büyük ve küçük olmak üzere 4 bine yakın fabrika, tesis ve atölye bulunuyor. İlçemizin 57 bin nüfusa sahip olmasına karşın, 100 binden fazla insanımız günlük olarak bu yolu kullanıyor. Bu yolun tamamlanmasıyla Kahramankazan'ımıza ve bölgeye büyük katkılar sağlayacak. Bu yolla sanayi ve ticaret potansiyelimiz güçleneceği gibi seyahat konforumuzda yükselecek. Ankara-Kahramankazan arasındaki mesafe 20 dakikaya inecek. Trafik yoğunluğu azalacak. Daha konforlu bir ulaşım ile akaryakıt ve zaman tasarrufu sağlayacak" dedi. Yoldaki genişletme çalışmalarının yalnızca Kahramankazan için değil, bölge ve çevre ilçeler için de hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Oğuz, "Projenin hayata geçirilmesinde ve bizlerden hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Erdoğan'a ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu'na Kahramankazan halkı adına şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu. - ANKARA