Kahramankazan balı 81 ildeki 81 okul için yola çıktı - Son Dakika

Kahramankazan balı 81 ildeki 81 okul için yola çıktı

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "İlk ders gününde ilk teneffüs 40 dakika olacak" twitinin ardından Kahramankazan Belediyesi 40 dakikalık ilk teneffüs için 81 ile Kahramankazan balı gönderdi.

Kahramankazan balı 81 ildeki 81 okul için yola çıktı, System.String[]

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "İlk ders gününde ilk teneffüs 40 dakika olacak" twitinin ardından Kahramankazan Belediyesi 40 dakikalık ilk teneffüs için 81 ile Kahramankazan balı gönderdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada Kahramankazan balının, pazartesi açılacak okullarda 40 dakikalık ilk teneffüste 81 ildeki 81 farklı okulda öğrencilere dağıtılmak üzere yola çıktığı bildirildi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından mart ayında yaptığı paylaşımda, "Çocuklar evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız." diye yazmıştı.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da, Bakan Selçuk'un paylaşımına yanıt olarak, "40 dakikalık teneffüs, Kahramankazan'ımızın her derde deva meşhur balı olmadan olmaz. Sayın Bakanım, biz de çocuklarımıza arıcılığın başkenti Kahramankazan'ımızın meşhur balını ikram edeceğiz. 81 ilden 81 okulumuza #KahramankazanBalı bizden." paylaşımında bulunmuştu.

Tüp şeklinde hazırlanan ballar her öğrencinin ayrı kullanımı için özenle paketlendi. Kahramankazan'dan yola çıkan ballar pazartesi günü 40 dakikalık ilk teneffüste öğrencilere ikram edilecek.

Başkan Oğuz, ilçenin meşhur balının öğrencilere şifa olması ve derslerinde zihin açıklığı temennisinde bulunarak, " Türkiye'deki ana üretiminin yüzde 65'nin yapıldığı, arıcılığın başkenti, balıyla meşhur Kahramankazan'ımızın her derde deva balını, Sayın Bakanımıza ve öğrencilerimize söz verdiğimiz üzere 81 ilimizdeki 81 okulumuzda eğitim gören yavrularımıza gönderdik. Yavrularımıza zihin açıklığı ve derslerinde başarılar diliyorum. Yeni eğitim öğretim yılının öğrencilerimize, velilerimize ve tüm eğitim camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Kahramankazan, Serhat Oğuz, Ziya Selçuk, Pazartesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 16:05 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramankazan balı 81 ildeki 81 okul için yola çıktı - Son Dakika

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