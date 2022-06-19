Kahramankazan Belediye Başkanı Doğan şehit ailelerini ziyaret etti - Son Dakika
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Kahramankazan Belediye Başkanı Doğan şehit ailelerini ziyaret etti

19.06.2022 15:40
Kahramankazan Belediye Başkanı Doğan şehit ailelerini ziyaret etti

Kahramankazan Belediye Başkan Yardımcısı Osman Doğan, Babalar Günü'nde şehit ailelerini ziyaret etti.

Kahramankazan Belediye Başkan Yardımcısı Osman Doğan, Babalar Günü'nde şehit ailelerini ziyaret etti.

Babalar Günü dolayısıyla ilçedeki şehit aileleriyle bir araya gelen Doğan, babaların gününü kutladı, her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Aile fertleriyle ilgilenen Doğan, "Sadece böyle günlerde değil her zaman şehit ailelerinin yanında olacağız. Onların acılarını paylaşıyoruz. Babalar Günü olması münasebetiyle bugün şehitlerimizin emaneti olan babaları ziyaret ettik." dedi.

Aileler de desteğinden dolayı Doğan'a teşekkür ederek, özel günlerde hatırlanmaktan mutlu olduklarını dile getirdi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Kahramankazan, Babalar Günü, Osman Doğan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramankazan Belediye Başkanı Doğan şehit ailelerini ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramankazan Belediye Başkanı Doğan şehit ailelerini ziyaret etti - Son Dakika
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