Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz, 2 yıllık başkanlık dönemini değerlendirdi - Son Dakika

ANKARA (İHA) – Kahramankazan Belediyesi, 2019 yerel seçimlerinin ardından Serhat Oğuz'un başkanlık koltuğuna oturmasıyla birlikte, hayata geçirdiği proje ve ürettiği hizmetleri açıkladı.

57 bin nüfuslu Kahramankazan, yerel yönetimler alanındaki çıkışıyla milyon nüfuslu il ve ilçelerle yarışır hale geldi. Göreve geldiği günden bu yana tüm kesimlerin takdiri kazanan Başkan Oğuz, ilçelerinde 2 yıl içinde hizmet destanı yazdıklarını belirterek, "Kahramankazanımız inşallah Ankara'nın ve Türkiye'nin parlayan yıldızı olacak" dedi.

22 yıllık edebiyat öğretmeni olan Serhat Oğuz, 31 Mart 2019'da Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li adayı olarak girdiği yerel seçimlerde Kahramankazan Belediye Başkanı olarak seçildi. "Sevdamız, gecemiz, gündüzümüz Kahramankazan. Her şey Kahramankazanımız için" diyerek hizmet yolculuğa başladıklarını ifade eden Oğuz, Türkiye'ye örnek olan önemli hizmetlere imza attıklarını söyledi. Geride kalan 2 yıllık süreçte yaptıkları çalışmaları, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşların katıldığı toplantıda değerlendiren Oğuz'un açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

"Hizmette tasarruf yapmadık"

Başkan Oğuz, "İlk iş olarak belediyemizin gelir gider dengesinin fotoğrafını çekerek, tasarruf etmek için kolları sıvadık. Tasarruf yaptık, ancak hizmette tasarruf yapmadık. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Hizmet noktasında asla ve asla tasarruf yapmadık. Tüm imkanlarımızı Kahramankazanımız için seferber ettik ve etmeye devam edeceğiz. Bu kapsamda yalnızca dış mahallelerimize (köylerimize) 2 yıllık süreçte yaklaşık 5 milyon TL tutarında hizmet götürdük. Ciğir Mahallemizde 142 dönümlük bir araziyi satın alarak, belediyemize kazandırdık. Görev ve yetki ayrımı gözetmedik. Mazeret değil iş ürettik. Kendi sorumluluk alanımızda olan görevlerimizi büyük bir titizlikle yerine getirdik. Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alanında olmasına rağmen, Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet götüremediği noktalarda da vatandaşlarımızın mağdur olmaması için çalıştık" açıklamalarında bulundu.

"Kırsal kalkınmaya dev destek"

Başkan Oğuz, "Bir tarım ve hayvancılık ilçesi olan Kahramankazanımızdaki çiftçi ve üreticilerimize sürekli olarak destek olduk. 2019 ve 2020 yıllarında 2 milyon sebze fidesini yüzde 50 hibe desteğiyle çiftçilerimize dağıttık. Bu yıl da yüzde 50 hibeyle 1 milyon 100 bin sebze fidesini mayıs ayında çiftçilerimize dağıtacağız. Ayrıca, son yıllarda rekolte ve kalitesinde düşüş yaşanan ilçemizin meşhur Ova Kavunu'nun üretimini yeniden canlandırmak için çiftçilerimize yüzde 100 hibe oranıyla tohum, ilaç ve ekipman desteğinde bulunduk. Yine ilçemizdeki çiftçi, üretici ve öğrencilerimize yönelik modern tarım eğitimlerinin düzenleneceği 150 bin metrekarelik bir meyve bahçesi oluşturduk. Buradan elde edilecek meyveleri ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıtılacağız. Ayrıca, ilçemizden çıkan termal suyun ısıtmasında kullanıldığı bir termal sera kurduk. Park ve bahçelerimizde kullandığımız çiçek ve bitkileri burada yetiştirerek, dışarıdan çiçek ya da bitki satın almıyoruz. Salı Pazarımıza mahallelerimizden ücretsiz servis uygulaması başlattık. Belediyemizin destek ve girişimleriyle Kahraman Kadınlar Kooperatifi'ni hayata geçirdik. Önümüzdeki günlerde kooperatifimiz çalışmalarına başlayarak, ürettikleri ürünleri vatandaşlarımızla buluşturacak. Kahramankazan Köylü Pazarı'nı kurarak, çiftçilerimizin ürünlerini vatandaşlarımızla buluşturmasını sağladık. Ankara'da bir ilke imza atarak hayvan yetiştiricilerimiz için Mobil Koyun Banyoluğu hizmetini başlattık. Pandemi nedeniyle çiftçilerimizin elinde kalan 80 ton patates ve 30 ton soğanı satın alarak, ihtiyaç sahiplerine dağıttık. Böylece hem çiftçimizin hem ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdük" değerlendirmesinde bulundu.

"921 vatandaşımıza iş bulduk"

Kahramankazan İstihdam Merkezi'ni (KİM) kurduklarını belirten Başkan Oğuz, "Ankara'da bu projeyi uygulayan ilk belediye olduk. KİM ile pandemi süreci de dahil olmak üzere şu ana kadar 921 vatandaşımıza yeni iş imkanı sağladık. TUSAŞ'la imzaladığımız protokol kapsamında açtığımız "İmalat ve Montaj Elemanı Kursu"nu başarıyla tamamlayan 16 kardeşimizin TUSAŞ'ta işe başlamasını sağladık. Öğrencilerimiz geleceğimiz' dedik, 'onlara burs vereceğiz' dedik. Kahramankazan Eğitim Kültür Yardımlaşma Derneği'ni kurduk. ve şu anda 300 üniversite öğrencimize ayda 150'şer TL burs veriyoruz. Hedefimiz burs verdiğimiz öğrenci sayısını 1000'e çıkarmak. İlçemizde birinci sınıfa başlayan yavrularımıza her yıl okulun ilk günü kırtasiye seti hediye ediyoruz. Tüm okullarımıza spor malzemesi desteğinde bulunuyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'de bir ilk KazanBelNet"

İnternet servis sağlayıcılığı ve altyapısı hizmeti verecek olan KazanBelNet Şirketi'ni kurulduğunu belirten Başkan Oğuz, "BTK'dan gerekli lisansları alarak faaliyete başlayan şirketimiz, vatandaşlarımıza daha hızlı interneti daha ucuz fiyata sunuyor. 1500 aboneye ulaşan KazanBel Net, şu ana kadar taahhütlü 6 milyon TL'lik ciroya ulaştı. Hedefimiz tüm Türkiye'de internet servis sağlayıcılığı hizmeti vermek. Pandemi süresince uzaktan eğitime katılma imkanı olmayan öğrencilerimizi öğretmenleriyle buluşturmak için Mobil EBA Destek Noktası Otobüsü (EBABÜS) projesini hayata geçirdik. Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk da, EBABÜS'ü ziyaret ederek, öğrencilerle birlikte derse katıldı" açıklamalarında bulundu.

"Millet Bahçesi hızla yükseliyor"

Kahramankazan Millet Bahçesi'nin yapım çalışmaları devam ettiğini söyleyen Başkan Serhat Oğuz, "191 dönümlük alana yapılacak olan Millet Bahçesi bu yılın ikinci yarısında inşallah hizmete girecek. Yalnızca ilçemizin çehresini değiştirmekle kalmayacak olan aynı zamanda Ankaramıza da önemli bir değer katacak olan Millet Bahçesi için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a teşekkür ediyorum. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızca, günde ortalama 65 bin aracın geçtiği Kahramankazan-Ankara karayolundaki genişletme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Uzun yıllardır sabırsızlıkla beklediğimiz bu yol, inşallah tamamlandığında sanayi ve ticaret potansiyelimiz güçleneceği gibi seyahat konforumuzda yükselecek. Ankara şehir merkezi ile Kahramankazanımız arasında seyahat süresi 20 dakikaya düşecek.Yapım çalışmaları büyük oranda tamamlanan 150 yataklı ve tam teşeküllü devlet hastanemizin açılışı için gün sayıyoruz. Hastanemiz yalnızca ilçemiz için değil, çevre ilçelere de hizmet verecek önemli bir değer olacak" açıklamalarına yer verdi.

"Kent Meydanı için kolları sıvadık"

Kahramankazanımıza bir kent meydanı kazandırmak için çalışıldığını ifade eden Başkan Oğuz, "Zemin etütlerini yaparak önümüzdeki günlerde inşallah inşaat çalışmalarına başlayacağız. Yine Kahramankazanımızın çehresini değiştirecek olan Satı Kadın Kentsel Dönüşüm projesi için bakanlığımızla ortak çalışmalarımız sürüyor. İnşallah en kısa sürede kentsel dönüşüm çalışmalarımıza da başlayacağız. Belediyemizde araç kiralama dönemini sona erdirdik. Araç filomuza öz kaynaklarımızla 6 milyon TL değerinde 11 yeni hizmet aracını ekleyerek, hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Ayrıca yine belediyemizde makam aracı kullanımı uygulamasını da sonlandırdık. Kahramankazan Belediyesi olarak cadde ve sokaklarımıza öz kaynaklarımızla 12 bin ton sıcak asfalt serdik. Ayrıca modern bir mimariye sahip olan Köprübaşı Camii'mizi tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. İlçemizdeki tüm hizmetlerimizi engelli bireylerimizi düşünerek üretiyoruz. Engelsiz bir Kahramankazan izin çalışıyoruz. Bu kapsamda, işletmesinden aşçılığına, garsonluğundan temizliğine kadar tüm işlerin engelli kardeşlerimiz tarafından yapıldığı ve buradan elde edilecek gelirin de yine kendilerine bırakıldığı Engelsiz Kafe'mizi hizmete açtık. Yine Engelsiz Yaşam Merkezimiz engelli kardeşlerimizin ve ailelerinin buluşma noktası olarak hizmet veriyor. Burada onları sosyal yaşama kazandıracak birçok aktiviteye imza atıyoruz" bilgilerini verdi.

Mahalle kültürü canlandırmak adına yapılacak Mahalle Kültür Evleri'nin yapımına başlanıldığına değinen Başkan Oğuz şunları kaydetti:

"Mahalle kültürünü yeniden canlandıracak olan ve tüm merkez mahallelerimizde kuracağımız Mahalle Kültür Evleri'nin ilkine en büyük mahallemiz Atatürk Mahallemizden başladık. Güvençli İbrahim Çavuş Mahalle Kültür Evimizi hizmete açtık. Yine önümüzdeki günlerde ikinci Mahalle Kültür Evimiz olacak olan Satı Kadın Mahalle Kültür Evimizin de yapımına başlayacağız Spor Toto Teşkilat Başkanlığımızla imzaladığımız protokol doğrultusunda, ilçemize 5 bin kişi kapasiteli bir şehir stadyumu ile içerisinde iki adet halı sahanın da olacağı 10 milyon TL tutarında bir spor kompleksi kazandıracağız. Yine aynı protokol kapsamında ilçemize bir de spor salonu inşa edeceğiz. Bu spor komplekslerinın yapımına en kısa sürede başlanacak. Kahramankazan Belediyesi olarak sporun ve sporcunun her zaman yanındayız, gençlerimizi spora yönlendirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. 57 bin nüfuslu ilçemizde Belediyemizin Spor Kulübünde 12 farklı branşta spor faaliyeti yürütüyoruz. Yaz okullarımızla çocuklarımıza sporu sevdiriyoruz. Belediyemizin KazanBel Şirketi'nde çalışan işçilerimizin en düşük aylık maaş ücretini 3 bin 533 TL olarak belirledik. Sosyal hak ve ödemelerinde de önemli iyileştirmeler yaptık."

"Topyekün seferberliğimiz sürüyor"

Koronavirüsle mücadele kapsamında başlatılan seferberliğin sürdüğünü belirten Başkan Oğuz, "57 bin nüfuslu ilçemizde vatandaşlarımıza ücretsiz olarak yaklaşık 500 bin maske, ilk sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte 46 bin ekmek, 300 bin hijyen seti ve 8 bin gıda kolisi yardımında bulunduk. Pandemi sürecinde ayrıca ilçemizdeki iş yerleri kapalı olan esnaflarımıza (kahvehane, çay ocağı, kafe vb.) 1000 TL'lik nakdi destek de bulunduk. Ayrıca belediyemizin kiracısı olan esnaflarımızdan yine iş yeri kapalı olanlardan kira almadık. Diğer esnaflarımızdan işgaliye bedeli almadık. Berber, lokanta ve kahvehane gibi işletme sahiplerimize yardımlarda bulunduk. Belediyemizin ihtiyaçlarını ilçemiz esnafından karşılayarak, bu zorlu süreçte esnaf kardeşlerimizin kasasına yaklaşık 8 milyon TL girmesini sağladık. Yaşam alanımızı paylaştığımız can dostlarımızı hiçbir zaman unutmuyoruz. Onlara düzenli olarak mama ve yem bırakıyoruz. Ayrıca, Kahramankazan Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimiz dostlarımıza sıcak bir yuva sunuyor. Ameliyathane, yoğun bakım ünitesi ve diğer birimleriyle tam donanımlı olan merkezimizde dostlarımızın sağlığıyla da ilgileniyoruz" şeklinde konuştu.

"Hep birlikte yönetiyoruz"

Başkan Oğuz, "İstişare Meclisi'nin kurulduğunu söyleyerek, "Yine mahalle meclislerimizi kurduk. Hemşehrilerimizle düzenli aralıklarla bir araya geliyor, fikir, öneri ve taleplerini alıyoruz. Şeffaf yönetim anlayışımız gereği, belediye meclis toplantılarımızı internetten canlı olarak yayınlıyoruz Geride kalan 2 yıllık süreçte 57 bin nüfuslu Kahramankazanımızda Türkiye'ye örnek olan hizmetler ürettik, nüfusu milyona yaklaşan il ve ilçelerle yarışan bir belediye olduk. Kahramankazan önümüzdeki 3 yıl boyunca hizmet destanın yazılacağı, Ankaramızın ve Türkiyemizin parlayan yıldızı olacak. Yaptıklarımız daha bu destanın ön sözü. Samimiyetle, gayretle ve tevazuyla bu emaneti hakkıyla taşımaya çalışıyoruz. Hemşehrilerimizin duası, bize olan inancı ve güveni en büyük desteğimiz. Hangi adımı atıyorsak hemşehrilerimizin ve ilçemizin menfaati için atıyoruz" diye konuştu. - ANKARA