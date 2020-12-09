Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

09.12.2020 11:13
Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz, AA'nın

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ve dünya gündemini etkileyen fotoğrafları arasından seçilen ve oylamaya sunulan kareleri tek tek inceleyen Oğuz, beğendiği kareleri oyladı.

Oğuz, "haber" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Diyarbakır anneleri", "yaşam" kategorisinde Süleyman Elçin'in "Antalyalı Örümcek Adam", "spor" kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un '"Milli Yüzücü Nil Şahin'" isimli fotoğraflarına oy verdi.

Oğuz, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'nin en köklü kuruluşlarından Anadolu Ajansı'nın geleneksel hale gelen yılın fotoğrafları yarışmasına katıldım. Bu fotoğraflar görselliğinin ötesinde hikayeleri ile basın tarihi açısından da büyük önem taşıyor. Bu fotoğraflar, bazen sayfalarca anlattığımız şeyleri bir fotoğraf karesi çok daha güzel bir şekilde ifade edebiliyor. Ben de 3 fotoğrafı seçerek Anadolu Ajansımızın bu yarışmasına katıldım." dedi.

Kahramankazan, Örümcek Adam, Serhat Oğuz, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika


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