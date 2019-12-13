Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz, AA Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı - Son Dakika

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Anadolu Ajansı (AA) Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı.

AA muhabirlerinin ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğraflarını inceleyen Oğuz, haber kategorisinde "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde " Harran'da yaşam", sporda ise "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraflarlara oy verdi.

Başkan Oğuz, AA'nın bir haber ajansı olmanın ötesinde yaptığı haberler ve çektiği fotoğraflarla Türkiye'nin fotoğraf arşivini tuttuğunu belirterek, "Fotoğraflar birbirinden güzel ve anlamlı, tercih yaparken oldukça zorlandım." dedi.

AA muhabirlerinin büyük gayret ve emeklerle haber yaptığını ifade eden Sonel, "Fotoğrafları seçerken zorlandım, çünkü hepsi birbirinden güzel. Anadolu Ajansı muhabirleri hakikaten bu fotoğrafları çekerken kendileri de olayı yaşayarak çekmiş. Hepsi birbirinden değerli ve önemli. Bunların hepsi yıl içinde, hem yurt içi hem de yurt dışında kamuoyunun da yakından takip ettiği çok önemli olaylar." diye konuştu.