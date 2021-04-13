Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz Açıklaması - Son Dakika

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ve ASKİ'nin 2020 yılı faaliyet raporlarında, ilçelerinin adının kasıtlı olarak yanlış yazıldığını ima ederek, "Söylemiş olmamıza rağmen, maalesef Türkiye'de birtakım insanlar ilçemizin adını Kazan diye yazıyorlar. Çünkü onların hafızasında 15 Temmuz'un çok acı bir hatırası var. O hatırayı canlandırdığı için bizim ilçemize kahraman diyemiyorlar. Niçin hala, hem ASKİ'nin hem Büyükşehir Belediyesi'nin faaliyet raporunda ilçemin adını Kahramankazan olarak yazmıyorsunuz ya da yazamıyor musunuz?" dedi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, Büyükşehir Belediyesi, ASKİ ve EGO'nun 2020 yılı faaliyet raporlarının oy çokluğuyla reddedildiği nisan ayı toplantısında konuştu.

Halktan aldığımız ruhsatla konuşuyoruz

Başkan Oğuz ilk olarak, yaptığı faaliyet raporu sunumu sonrasında toplantıyı terk eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İYİ Parti ve CHP gruplarının bu davranışının kendisini üzdüğünü belirterek, faaliyet raporlarının yılda bir kez meclise geldiğini ve tüm kesimlerin birbirini meclis çatısı altında dinlemek zorunda olduğunu kaydetti. Yavaş'ın kendilerini kastederek, "talimatla söz alacaklar" ifadesinin son derece yanlış olduğunu söyleyen Oğuz, "Biz talimatla konuşmuyoruz, halktan aldığımız ruhsatla konuşuyoruz. Biz halktan aldığımız ruhsat için buradayız, siz neden burada değilsiniz. Sizin burada olmanız gerekirdi, bizi sabırla dinlemeniz gerekirdi" dedi.

Yükte ağır pahada hafif

Oğuz, belediye meclis üyelerinin oy çokluğuyla reddedilen faaliyet raporunun içerisinde çok sayıda yanlış veri ve sayısal hataların bulunduğunu ifade ederek, raporun ciddiyetten uzak şekilde hazırlandığını söyledi. Raporda, 57 bin nüfuslu Kahramankazan'da 8 bin 106 abonesinin bulunduğunu yazdığını, ancak ilçelerinde yaklaşık 24 bin ASKİ abonesi bunulduğunu söyledi. Raporda ayrıca, ilçede 1 adet bulvar bulunduğu belirtilmişken, bulvar sayısının 2019 faaliyet raporunda ise 8 olarak yer aldığını söyledi. Oğuz raporda buna benzer çok sayıda hatanın yer aldığını kaydetti. Faaliyet raporunun tarihe düşülen bir not olduğunu ifade eden Oğuz, raporun bu kadar ciddiyetsiz hazırlanmasının yanlış olduğunu belirtti. Oğuz, baskı ve kağıt kalitesi olarak son derece güzel hazırlandığını söylediği faaliyet raporu için "yükte ağır pahada hafif bir faaliyet raporu olmuş" eleştirisinde bulundu.

İhale yapılmış, ortada iş yok

Faaliyet raporunda, Büyükşehir Belediyesi'nin Kahramankazan'da atık su ve yağmur suyu ile ilgili 21,9 milyon TL'lik bir ihale gerçekleştirdiğinin yer aldığını anlatan Oğuz, "Faaliyet raporunda bu iş bitti olarak gözüküyor. Ancak aynı raporda 270 metre atık su döşenmiş, yağmur suyu ise 0 metre döşenmiş. 21,9 milyonluk ihale yapıyorsunuz. Döşeye döşeye 270 metre iş yapmışsınız. ya rakamlar yanlış ya metrajlar yanlış ya da bu işin içerisinde başka bir iş var. Sayın Yavaş bunun ne olduğunu izah etsin. İhale yapılmış ortada iş yok" diye konuştu.

2 milyon 200 bin TL'mizi ödeyin

Kahramankazan Belediyesi'nin, Büyükşehir Belediyesi'nden alacağı olan 3 milyon 600 bin TL'lik kazı tahrip bedelinin 1 milyon 200 bin TL'sinin ödendiğini, ancak 2 milyon 400 bin TL'sinin hala ödenmediğini söyleyen Oğuz, geri kalan alacaklarının da en kısa sürede ödenmesini istedi.

Yeşil alana taş döşendi

Faaliyet raporunda, Büyükşehir Belediyesi'nin 2020 yılı içerisinde Kahramankazan'da hiç ağaç dikmediğinin yazdığını söyleyen Oğuz, "Mansur Bey yeşil alanlar konusunda hassas olduğunu söylüyor, ancak hiç ağaç dikilmemiş. Ankara Bulvarı'mızın orta refüjleri yenileniyor Büyükşehir tarafından. Maalesef burada çalılar, yeşillikler vardı. 3 haftadır bunlar kaldırıldı, onların yerine taşlar döşeniyor. Bunu susuzluk üzerine aldığımız tedbirler olarak izah ediyor sayın başkan. Susuz kalacağız diye bütün ağaçları yerinden sökecek miyiz?" dedi.

Sosyal yardımlarda partizanlık eleştirisi

Yavaş'ın "partizanca davrandığımı gösterecek örnek yoktur" sözlerini anımsatan Oğuz, büyükşehir belediyenin sosyal yardımlarının başvuru formlarının İYİ Parti ve CHP ilçe teşkilatlarında doldurulduğunu ifade etti. Bunun kanıtı olan fotoğrafların da ellerinde olduğunu söyleyen Oğuz, "Ne işi var büyükşehir belediyesinin yardım başvuru formlarının İYİ Parti, CHP ilçe teşkilatlarında. Mansur Bey bundan haberim yok diyebilir, olmayabilir. Ama o zaman Mansur Bey çıksın desin ki, 'arkadaşlar büyükşehir belediyesinin yardım formlarını teşkilatınızdan içeri sokmayın, partizanlık yapmayın' desin. Biz de o zaman inanalım" diye konuştu.

Cumhurbaşkanımızın fotosu olmalıydı

Faaliyet raporunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının olmamasını eleştiren Oğuz, "Mansur Bey Cumhurbaşkanımızla görüşeceğini söylüyor, bundan doğal ne olabilir. Cumhurbaşkanımızın daha önce de görüşüp, desteğini aldınız. Keşke oraya halk tarafından seçilmiş ilk Cumhurbaşkanımızın fotoğrafını da koyabilseydiniz" diye konuştu.

Kahramankazan yazamıyor musunuz?

Oğuz, Büyükşehir Belediyesi'nin ve ASKİ'nin faaliyet raporlarında ilçelerinin isminin kasıtlı olarak yanlış yazıldığı imasında bulunarak, "Geçen seneki faaliyet raporunda da Sayın Başkana kibarca, 'benim ilçemin adı 25 Ekim 2016'ya kadar Kazan'dı. TBMM'nin almış olduğu kararla ilçemin adı Kahramankazan oldu. ve kahramanlık unvanı sadece Kazanımızın değil, tüm Türkiye'nin bir nişanesi olarak ilçemize verildi. Lütfen benim ilçemin adını yazılı metinlerde doğru yazın' dedim. Maalesef ama maalesef geçen sene hüsnüzan (iyi niyet) besleyerek söyledim bunu. Bu sene bu hüsnüzanımı geri alıyorum. Söylemiş olmamıza rağmen, maalesef Türkiye'de birtakım insanlar ilçemizin adını Kazan diye yazıyorlar. Çünkü onların hafızasında 15 Temmuz'un çok acı bir hatırası var. O hatırayı canlandırdığı için bizim ilçemize kahraman diyemiyorlar. Niçin hala, hem ASKİ'nin hem Büyükşehir Belediyesi'nin faaliyet raporunda ilçemin adını Kahramankazan olarak yazmıyorsunuz ya da yazamıyor musunuz?" diye konuştu.

Oğuz'un konuşmasının ardından söz alan İYİ Parti'li meclis üyesi Selim Çırpanoğlu, "2020 faaliyet raporunda Kahramankazan değil de Kazan yazılmasından dolayı, akıllarının perde arkasında başka fikirler var şeklinde bir isnatta bulundu. Bu son derece yakışıksız bir isnattır" dedi. Oğuz, bunun üzerine Çırpanoğlu'na, "İlçemizin isminin doğru yazılmasıyla ilgili geçen seneki faaliyet raporuyla ilgili yaptığım konuşmada da, hüsnüzan duyarak bunun düzeltilmesini istediğimi ifade ettim. Ancak bir hata bir yanlış aynı şekilde tekrar ediliyorsa bana bu hatayı yapan kişinin bunun izahını yapması gerekir" sözleriyle cevap verdi.

Bir elin verdiğini, maalesef herkes gördü

Büyükşehir Belediyesi'nin geçtiğimiz günlerde Kahramankazan'daki aile yaşam merkezinde, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yaptığı yardım kartı dağıtımı sırasında ihtiyaç sahibi vatandaşların afişe edildiğini söyleyen Oğuz, "Sabahleyin bir baktım sıra, hem de nasıl bir sıra. Yağmur altında baya bir kuyruk olmuşlar. Mansur Bey, sosyal yardımlar konusunda 'bir elin verdiğini diğer el görmeyecek' demişti. Ama o kadar insanımız orada resmen afişe edildi. Yardıma ihtiyacı olan insanlarımız orada sıra beklediler. Bir elin verdiğini diğer el görmeyecekti, ama bir elin verdiğini maalesef herkes görmüş oldu. İnsanlar orada bekledi, ama oradaki arkadaşlar böyle olmayacak dediler herhalde. Mesaj çekerek siz evlerinize gidin bir size dağıtırız. Yardım konusunda belediyenin hassasiyet göstermesi güzel bir şey. Ama bunun usulünü iyi tespit edemezsek yaptığımız iyiliği alır götürür. Vatandaşlarımızı rencide etmeden, kırmadan, dökmeden bu yardımları yapmamız gerekiyor" diye konuştu. - ANKARA