Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz, Bakan Kurum'a projeler hakkında bilgi verdi - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un, Ankara'nın Kahramankazan ilçesi Belediye Başkanı Serhat Oğuz'u makamında kabul ettiği bildirildi.

Kahramankazan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Oğuz ziyaretinde Bakan Kurum'a inşası süren Kahramankazan Millet Bahçesi, Kent Meydanı, atık geri dönüşüm tesisi ve kentsel dönüşüm başta olmak üzere bazı projeler hakkında bilgi verdi.

Ziyarette, 191 dönüm alana kurulacak Millet Bahçesinin inşaatının 1 yıl içinde tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi.

Bakan Kurum, ilçe merkezine inşa edilecek Kent Meydanı projesine Bakanlık olarak destek vereceklerini kaydetti.

Ziyarette gündeme gelen Satıkadın Kentsel Dönüşüm Projesi'nin, ilçede ticaret ve yaya trafiğinin kalbi konumundaki Satıkadın ve Kayı mahalleleri sınırları içinde yaklaşık 52 hektarlık alanı kapsadığı ifade edildi.

İlçede kurulması planlanan atık geri dönüşüm tesisi, Bakanlığın destekleriyle ilki Atatürk Mahallesi'nde yapılan Mahalle Kültür Evlerinin yaygınlaştırılması, belediye projelerine verilecek hibe destekleri da ziyarette ele alınan konular arasında yer aldı.

Oğuz, söz konusu projeler tamamlandığında Kahramankazan'ın çehresinin değişeceğini belirterek, "Sayın Bakanımıza ilçemizle ilgili ve çalışmalar hakkında bilgi verdik. Pek çok konuyu masaya yatırdık. İlgisi ve destekleri için Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum. Hemşehrilerimize verdiğimiz sözleri yerine getirmek için Kahramankazan'ımız için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz. Projelerimiz şimdiden Kahramankazan'ımıza hayırlı uğurlu olsun." değerlendirmesinde bulundu.???????