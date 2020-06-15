Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz'dan Bakan Ersoy'a ziyaret - Son Dakika

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret ettiği bildirildi.

Kahramankazan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, ziyarette Oğuz'un, ilçede hayata geçirmeyi planladıkları tarihi ve kültürel projeler ile bazı etkinlikler ve çalışmalara ilişkin Bakan Ersoy'a bilgi verdiği belirtildi.

İlçenin farklı noktalarındaki tarihi eserlerin tek bir noktada toplanarak oluşturulması hedeflenen açık hava müzesi ile koronavirüs salgını riskinin ortadan kalkması durumunda eylül-ekim aylarında yapmayı planladıkları "Kavun, Et ve Bal Festivali"ne ilişkin Bakan Ersoy'a bilgi veren Oğuz'un, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği hain darbe girişiminin engellenmesinin sembolü haline gelen ilçelerinde bu yıl düzenleyecekleri programa da değindiği aktarıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Oğuz, şunları kaydetti:

"Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'la 15 Temmuz programımız, festival planlamamız, ilçemizin değişik noktalarında bulunan tarihi eserlerin tek bir noktaya toplanmasıyla oluşturulacak açık hava müzesi başta olmak üzere ilçemizle ilgili konuları görüşme imkanı bulduk. Sayın Bakanımıza ilgileri ve samimi destekleri için tüm ilçe halkı adına teşekkür ediyorum."