Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz'dan esnafa ziyaret - Son Dakika

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kahramankazan'da faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarları ziyaret etti.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ilçede faaliyet gösteren kasap, berber, emlakçı, telefoncu, bakkal ve büfeler gibi küçük işletmeleri ziyaret etti. Belediye Başkanı Oğuz, ziyareti esnasında esnaf ve sanatkarlara hayırlı işler temennisinde bulunarak, sohbet etti. Belediye Başkanı Oğuz, Kahramankazan esnafının istek ve önerilerini dinledi. Ayrıca Oğuz, vatandaşlarla da sohbet ederek hal-hatır sordu.

"Esnaf ve sanatkarlarımızın her zaman yanında olacağız"

Başkan Oğuz, belediye olarak ilçedeki esnaf ve sanatkarların her zaman yanlarında olduklarını belirterek, "Bu doğrultuda esnaflarımızı sürekli olarak ziyaret ediyoruz. Ekmek teknelerinde ziyaret ettiğimiz esnaflarımıza sohbet ediyor, istek ve önerilerini dinliyoruz, hayırlı, bol ve bereketli kazançlar diliyoruz. Bizlere gösterdikleri misafirperverlik için kendilerine teşekkür ediyorum. Yalnızca ilçemizin değil, ülkemizin de var olmasının önemli unsurlarından olan esnaf ve sanatkarlarımızın her zaman yanında olacağız. Onlara elimizden gelen tüm desteği veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA