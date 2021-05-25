Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz'dan Masur Yavaş'a 'ceza' tepkisi - Son Dakika

Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz'dan Masur Yavaş'a 'ceza' tepkisi

25.05.2021 10:18
Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz'dan Masur Yavaş'a 'ceza' tepkisi, System.String[]

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin nisan ayı toplantısında Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı eleştiren açıklamalarının ardından ilçelerindeki hafriyat döküm sahasının kapatılarak ilçe esnafının mağdur edildiğini söyledi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin nisan ayı toplantısında Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı eleştiren açıklamalarının ardından ilçelerindeki hafriyat döküm sahasının kapatılarak ilçe esnafının mağdur edildiğini söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin (ABB) mayıs ayı toplantısı birinci birleşimine Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un sözleri damgasını vurdu. Oğuz, ilçelerindeki totemlere de 119 bin TL ceza kesen Büyükşehir Belediyesi zabıtalarının, "başkanınız konuşmayacaktı" dediğini iddia etti. Toplantıda söz alan Serhat Oğuz, ABB Meclisi'nin 12 Nisan'da gerçekleştirilen toplantısında Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı eleştiren bir konuşma yaptığını anımsatarak, bu konuşmasının hemen bir gün sonrasında ABB zabıtalarının Kahramankazan'a gelerek, hafriyat döküm sahasını kapattıklarını söyledi. Oğuz, hafriyat döküm sahasının girişine asılan pankarta da 'Kahramankazan Belediyesi'nin yaptığı usulsüz döküm nedeniyle kapatılmıştır' yazıldığını kaydetti. Kahramankazan Belediyesi'nin usulsüz döküm yapmadığını söyleyen Oğuz, "12 Nisan'da burada sizi eleştiriyoruz. 30 dakika konuşmuşuz. Bir gün sonra sizin zabıtanız Kahramankazan'a geliyor. Yıllardır döküm yapılan hafriyat sahasını kapatmaya geliyorlar. Üstelik 3 gün önce dökülen kömür külü ve budanmış ağaç dallarından dolayı. Yıllardır dökülen şeyler bunlar. Tutanağı tutuyorlar ve burayı kapatıyorlar. Kocaman bir pankart asıyorlar. Burası 'Kahramankazan Belediyesi'nin yaptığı usulsüz döküm nedeniyle kapatılmıştır' diye. Kahramankazan Belediyesi usulsüz döküm yapmamıştır. Yaptı diyelim, kes cezayı bana. Niye döküm sahasını kapatıyorsun da esnafı mağdur ediyorsun. Hafriyatçı esnafını, hafriyatını dökmek için 15 kilometre daha uzağa yönlendiriyorsun. Yazıktır, günahtır" dedi.

"Başkanınız konuşmayacaktı"

Oğuz ayrıca, ABB zabıtaları tarafından Kahramankazan'daki totemlere de ceza kesildiğini belirterek, "Zabıta arkadaşlar yolculuklarına devam ediyorlar. Kazan bölgesindeki totemlere başlıyorlar ceza kesmeye. İçlerinden bir iki tanesi de 'başkanınız konuşmayacaktı' diyor. Yıllardır duran totemler var" dedi. Oğuz öte yandan, nisan ayı toplantısında Yavaş'ı eleştiren Akyurt Belediye Başkanı Hilal Kaplan'a da aynı şekilde ceza kesildiğini söyledi. Oğuz, bu yaşananların "çirkin" olduğunu ifade etti.

Esnaf açılmasını istiyor

Kahramankazan'da faaliyet gösteren hafriyatçı esnafları da, merkez döküm sahasının kapatılmasının kendilerini ekonomik anlamda olumsuz yönde etkilediğini belirterek, "Bundan önce hemen 1-2 kilometre yol yaparak hafriyatlarımızı dökebiliyorduk. Şimdi 15-20 kilometre gitmek zorunda kalıyoruz. Pandemi sürecinde zaten sıkıntılı günler geçiriyoruz. Hafriyat sahamızın yeniden açılmasını istiyoruz" diye konuştu. - ANKARA

Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz'dan Masur Yavaş'a 'ceza' tepkisi
Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz'dan Masur Yavaş'a 'ceza' tepkisi
Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz'dan Masur Yavaş'a 'ceza' tepkisi

Kahramankazan, Mansur Yavaş, Ankara, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz'dan Masur Yavaş'a 'ceza' tepkisi - Son Dakika Ekonomi


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