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Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor - Son Dakika

Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor

12.07.2021 12:00
Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor, System.String[]

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçelerinde faaliyet gösteren esnafı sık sık ziyaret ediyor.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçelerinde faaliyet gösteren esnafı sık sık ziyaret ediyor. Ziyaretler esnasında konuşan Oğuz, "Yalnızca ilçemizin değil, ülkemizin de var olmasının önemli unsurlarından olan esnaf ve sanatkarlarımızın her zaman yanındayız" dedi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçedeki esnafları sık sık ziyaret ederek, yalnız bırakmıyor. Ziyaretleri sırasında samimi şekilde karşılanan Başkan Oğuz, esnafla sohbet ederek, fikir alışverişinde bulunuyor. "Hayırlı işler bol kazançlar" temennisinde bulunduğu esnafın talep ve görüşlerini dinleyen Oğuz, bunlara ilişkin notlar alıyor. Oğuz, ziyaretleri sırasında, karşılaştığı vatandaşlara da hal hatır sorarak, sohbet ediyor.

"İstek ve önerileri dinliyoruz"

Başkan Oğuz, belediye olarak ilçedeki esnaf ve sanatkarların her zaman yanlarında olduklarını belirterek, "Bu doğrultuda esnaflarımızı sürekli olarak ziyaret ediyoruz. Ekmek teknelerinde ziyaret ettiğimiz esnaflarımıza sohbet ediyor, istek ve önerilerini dinliyoruz, hayırlı, bol ve bereketli kazançlar diliyoruz. Bizlere gösterdikleri misafirperverlik için kendilerine teşekkür ediyorum. Yalnızca ilçemizin değil, ülkemizin de var olmasının önemli unsurlarından olan esnaf ve sanatkarlarımızın her zaman yanında olacağız. Onlara elimizden gelen tüm desteği veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz" diye konuştu. - ANKARA

Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor
Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor
Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor

Kahramankazan, Serhat Oğuz, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor - Son Dakika


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