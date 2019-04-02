Son Dakika Haberleri: Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz, Görevi Devraldı

Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz, Görevi Devraldı

1 saat önce

AK Parti'den Kahramankazan Belediye Başkanı seçilen Serhat Oğuz, görevi Lokman Ertürk'ten devraldı.

Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz, Görevi Devraldı, System.String[]
AK Parti'den Kahramankazan Belediye Başkanı seçilen Serhat Oğuz, görevi Lokman Ertürk'ten devraldı.

31 Mart Yerel seçimlerinde Kahramankazan Belediye Başkanı seçilen Cumhur İttifakı'nın adayı Serhat Oğuz, 15 yıldır Kahramankazan Belediye Başkanlığı görevini yürüten Lokman Ertürk'ten görevi devraldı.

Belediye çok amaçlı salonunda gerçekleştirilen devir teslim törenine, Belediye Meclis üyeleri, AK Parti ve MHP ilçe teşkilatı üyeleri, belediye personeli ve vatandaşlar katıldı.

Törende, Lokman Ertürk döneminde ilçede hayata geçirilen hizmet ve yatırımlara ilişkin video gösterimi yapıldı. "Bizimkisi Bir Aşk Hikayesi" şarkısı eşliğinde yapılan gösterim sırasında, törene katılanların bazılarının gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Ertürk, 15 yıllık belediye başkanlığı döneminde yaptıkları hizmet ve yatırımları anlatarak, "Kazan Köyü" olarak anılan ilçelerini marka bir kent haline getirdiklerini belirtti.

Başkan Oğuz da 15 yıl boyunca ilçeye kazandırdığı yatırım ve hizmetlerden dolayı Başkan Ertürk'e ve ailesine teşekkür etti.

Başkan Oğuz, "Kahramankazan bundan 15 yıl önce kimsenin ismini dahi bilmediği küçük bir ilçeydi. Lokman Başkanımız'la başlayan hizmet destanı sonucu bugün ismimizi duymayan kalmadı." dedi.

Törenin ardından Lokman Ertürk, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Ertürk, tören sonunda, üzerine atılan gül yaprakları eşliğinde belediye binasından ayrıldı. Başkan Oğuz ve belediye personeli, Ertürk'ü aracına kadar yolcu etti.

Devir teslim töreninin ardından yeni başkan Serhat Oğuz, tebrikleri kabul etti, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 07:46 Kaynak: AA

AK Parti, Serhat Oğuz, Lokman Ertürk, Kahramankazan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti Ankara İl Başkanı: Oyların Heba Edilmesine Razı Gelemeyiz AK Parti Adayı Birinci Çıktı, MHP İtirazda Bulundu AK Parti'den Seçim Sonuçlarına İlişkin Açıklama: Bu, Seçim Tarihin En Büyük Şaibelerinden Biri AK Parti İzmir'de de Seçim Sonuçlarına İtiraz Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 21:36:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz, Görevi Devraldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]