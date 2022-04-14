Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz hastaları ziyaret etti - Son Dakika

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçede yeni açılan Kahramankazan Devlet Hastanesini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Oğuz, Kahramankazan Devlet Hastanesinde tedavi gören vatandaşları ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Hastaların durumu hakkında yetkililerden bilgi alan Oğuz, hastane personeliyle de sohbet ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Oğuz, Kahramankazan'da büyük bir aile olduklarını belirterek, göreve başladığı günden bu yana ailenin hiçbir ferdini yalnız bırakmadıklarını ifade etti.

Oğuz, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda hasta vatandaşlarımızı da ziyaret ediyoruz. Devlet hastanemizde yatarak tedavi gören ve evlerinde tedavileri devam eden vatandaşlarımızı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hal hatır soruyoruz. Onlara bir nebze de olsa moral verebildiysek bu bizim için en büyük mutluluk. Mübarek ramazan ayının hürmetine tüm hastalarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum."