Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz, Mazbatasını Aldı
41 dakika önce
AK Parti'den Kahramankazan Belediye Başkanı seçilen Serhat Oğuz, mazbatasını aldı.
AK Parti
'den Kahramankazan
Belediye Başkanı seçilen Serhat Oğuz
, mazbatasını aldı.
Belediye meclis üyeleriyle İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına giden Oğuz, mazbatasını İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Coşkun Dere'den aldı.
Oğuz, mazbatasını aldıktan sonra yaptığı açıklamada, yeni dönemin tüm Kahramankazan'a, Ankara
'ya ve Türkiye
'ye hayırlı olmasını diledi.
Kahramankazan'a yapılan önemli yatırım ve hizmetler olduğunu ifade eden Oğuz, "Kahramankazan'da 15 yıldır belediye başkanlığı yapan değerli Lokman Ertürk
'le başlayan hizmet destanını, önümüzdeki dönemde halkımızla birlikte omuz omuza, yürek yüreğe yazmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki 5 yıl Kahramanakazan'da hizmet destanının yazılmaya devam edeceği ve hizmet bayrağının daha yukarı taşınacağı yıllar olacak." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 06:22 Kaynak: AA
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