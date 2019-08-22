Son Dakika Haberleri: Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz muhtarlarla buluştu
Son Dakika Güncel Haber

Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz muhtarlarla buluştu

35 dakika önce

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, muhtarlarla bir araya geldi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz muhtarlarla buluştu, System.String[]

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, muhtarlarla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Oğuz, ilçedeki mahalle muhtarlarıyla Kumpınar Belediye Kültür Merkezi'nde çalışma yemeğinde buluştu.

Oğuz, görevde bulunduğu yaklaşık 5 aylık süreçte mahallelerde yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Muhtarlardan gelen talep ve önerileri dinleyen Oğuz, önümüzdeki süreçte mahallelerde yapılacak çalışmalara ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Kahramankazan'ın mahallelerine talepler doğrultusunda 5 aylık süreçte 600 bin liralık yatırım yaptıklarını belirten Oğuz, "Muhtarlarımız, hizmet noktasında vatandaşa dokunan ve temas eden ilk elimizdir. Mahallelerimizde hemşehrilerimizin ulaştığı ilk kademedir. Kahramankazan Belediyesi olarak muhtarlarımızın her zaman yanındayız. 5 yıllık hizmet sürecinde sizlerle omuz omuza, el ele çalışarak vatandaşımıza, ilçemize hizmet edeceğiz." ifadesini kullandı.

Programa belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri de katıldı.

Ömer Turgut Oğuz, Kahramankazan, Serhat Oğuz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 12:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sosyal medyaya damga vurdu! Antalya'dan insanlık dersi veren görüntüler
Hatay Valiliği: Gözünü kanserden kaybetti Ronaldo'dan transfer ücretlerine eleştiri Büyükada'da faytona sürülen at bitkin düştü, faytoncu zorla yerden kaldırmaya çalıştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 13:01:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz muhtarlarla buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]