Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz, muhtarlarla buluştu - Son Dakika

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, muhtarlarla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Belediye Kumpınar Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda Başkan Oğuz'a, başkan yardımcıları ve birim müdürleri de eşlik etti.

Oğuz burada, göreve geldiği günden bu yana mahallelerde yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bu kapsamda yapılan çalışmaları ayrıntılı olarak anlatan Oğuz, muhtarlara bir de sunum yaptı. Başkan Oğuz, muhtarlardan gelen talep ve önerileri dinleyerek notlar aldı.

Toplantıda, mahallelerin sorunları ve bu sorunların giderilmesine yönelik atılacak adımlar ve yapılacak çalışmalar da masaya yatırıldı.

Başkan Oğuz, muhtarların vatandaşa hizmet noktasında önemli bir görev yürüttüklerini ifade ederek, belirterek, "Değerli muhtarlarımızla hizmetkarı olduğumuz vatandaşlarımızla birlikte hizmet ediyoruz. Muhtarlarımız hizmet noktasında vatandaşa dokunan ilk elimiz, yol arkadaşlarımızdır." diye konuştu.