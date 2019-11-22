Son Dakika Haberleri: Kahramankazan Belediye istişare meclisi toplantısı yapıldı
Son Dakika Güncel Kahramankazan Belediye istişare meclisi toplantısı yapıldı - Son Dakika

Kahramankazan Belediye istişare meclisi toplantısı yapıldı

6 saat önce

Kahramankazan Belediyesi'nin 3'üncüsü düzenlenen ilçe istişare meclis toplantısı, Belediye Başkanı Serhat Oğuz başkanlığında yapıldı.

Kahramankazan Belediye istişare meclisi toplantısı yapıldı, System.String[]

Kahramankazan Belediyesi'nin 3'üncüsü düzenlenen ilçe istişare meclis toplantısı, Belediye Başkanı Serhat Oğuz başkanlığında yapıldı.


Belediyenin çok amaçlı toplantı salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Başkan Oğuz, esnafla bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi vermek istediklerini söyledi.


Oğuz, "Düzenli aralıklarla, farklı konu ve katılımcılarla gerçekleştirilen Kahramankazan İstişare Meclisi toplantılarında toplumun tüm kesimleriyle buluşmayı sürdüreceğiz. Toplantılarda tüm farklı görüşlerden ve kesimlerden vatandaşların yer alıyor. İlçe gündemini, gerçekleştireceğimiz projeleri ve uygulamaları bu mecliste halka açık şekilde konuşacağız." dedi.

İstişare meclis toplantısı soru ve cevapla devam etti.

Kahramankazan, Serhat Oğuz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 04:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ali Türkşen, kurucusu olduğu İYİ Parti'yi yerden yere vurdu: Seçim olsa oy vermem
ABD'den, YPG/PKK'nın Suriye'nin doğusundaki petrol sahalarını kontrol etmesine destek Erdoğan'dan "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiasıyla ilgili yeni açıklama: Kılıçdaroğlu da kendisini ortaya koysun, meydan okuyorum Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na: İsmi açıklamıyorsanız CHP yönetimi kumpas kurmuş demektir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 23:02:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kahramankazan Belediye istişare meclisi toplantısı yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]