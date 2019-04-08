Son Dakika Haberleri: Kahramankazan Belediye Meclisi Toplantısı

Kahramankazan Belediye Meclisi Toplantısı

26 dakika önce

Kahramankazan Belediyesi meclis toplantısı yapıldı.

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Kahramankazan Belediyesi meclis toplantısı yapıldı.

Belediye Başkanı Serhat Oğuz Başkanlığında meclis salonunda düzenlenen toplantıya, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Daha sonra katip üyelikler, encümen üyelikleri ve ihtisas komisyonların da görev yapacak meclis üyelerinin seçimi yapıldı.

Başkan Serhat Oğuz burada yaptığı konuşmada, 5 yıl boyunca Kahramankazan ile ilgili birçok kararın belediye meclisinde alınacağını belirtti.

"Ortak yönetim anlayışına sahip olmamız ilçemizin geleceğinin şekillenmesi açısından büyük önem taşıyor." diyen Oğuz,"İnsanı merkeze koyan çözüm odaklı ve adalet ve liyakati ön planda tutan, hesap verebilirlik ilkeleriyle hareket edeceğiz. Kahramankazan önümüzdeki yıllarda örnek uygulamalarla adından sıkça söz ettiren bir ilçe olacaktır." şeklinde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:54 Kaynak: AA

Serhat Oğuz, Kahramankazan, Güncel
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