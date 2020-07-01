Kahramankazan Belediye Meclisi Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Kahramankazan Belediyesi temmuz ayı meclis toplantısı yapıldı.
Belediye Başkanı Serhat Oğuz başkanlığında, Belediye Nikah Salonunda yapılan toplantıda gündemdeki 18 madde görüşülerek karara bağlandı.
Toplantıda ayrıca Belediye Meclis üyeleri İdris Yavuz Cengiz ile Ali Solmaz "Belediye Encümen" üyeliklerine seçildi.
Meclis 2019 Mali Yılı Kesin Hesabı, hobi bahçeleri, Kayı Mahallesi'nde yapımı süren gençlik merkezine şehit Tunahan Doktur'un isminin verilmesi, öğrencilere kitap yardımı gibi konular görüşüldü.
Toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine de uyulduğu görüldü.