Son Dakika Haberleri: Kahramankazan Belediyesi 2018 Yılı Faaliyet Raporu Kabul Edildi

Kahramankazan Belediyesi 2018 Yılı Faaliyet Raporu Kabul Edildi

26 dakika önce

Kahramankazan Belediyesi 2018 yılı faaliyet raporu belediye meclisinde görüşülerek onaylandı.

Kahramankazan Belediyesi 2018 Yılı Faaliyet Raporu Kabul Edildi, System.String[]
Kahramankazan Belediyesi 2018 yılı faaliyet raporu belediye meclisinde görüşülerek onaylandı.

Belediye Hizmet binasında, gündeme ilişkin konuları görüşmek üzere toplanan Belediye Meclisi üyelerinin toplantısında belediyenin 2018 yılı faaliyet raporu da görüşüldü.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un faaliyet raporunu okumasının ardından yapılan oylamada söz konusu faaliyet raporu oy çokluğu ile kabul edildi.

Toplantıda Oğuz, belediye meclis üyelerine birer hediye de takdim etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:52 Kaynak: AA

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