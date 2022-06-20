Kahramankazan Belediyesi 300 çocuğu sünnet ettirdi

Kahramankazan Belediyesinin düzenlediği organizasyonla 300 çocuk sünnet edildi.

???????Kahramankazan Belediyesi Güvençli İbrahim Çavuş Mahalle Kültür Evi'nde düzenlenen organizasyonda, tüm çocuklara sünnet kıyafeti hediye edildi, ailelere ise çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kahramankazan'da 58 bin nüfuslu büyük bir aile olduklarını ve bu ailenin tüm fertlerinin her zaman yanında bulunduklarını söyledi.

Oğuz, şunları kaydetti:

"İlçemizde ikamet eden 3 yaş ve üzeri 300 çocuğumuz için ücretsiz sünnet hizmeti verdik. Yalnızca ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelerimiz değil, talepte bulunan tüm ailelerimizin çocuklarını sünnet ettirdik. İlkini geçtiğimiz yıl düzenlediğimiz bu şöleni geleneksel hale getireceğiz. Yavrularımız için temmuz ayı içerisinde bir de şölen düzenleyeceğiz."