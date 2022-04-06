Kahramankazan Belediyesi günde bin kişiye iftar veriyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kahramankazan Belediyesi günde bin kişiye iftar veriyor

06.04.2022 09:54
Kahramankazan Belediyesi günde bin kişiye iftar veriyor

Kahramankazan Belediyesince kurulan çadırlarda her gün yaklaşık bin kişiye iftar veriliyor.

Kahramankazan Belediyesince kurulan çadırlarda her gün yaklaşık bin kişiye iftar veriliyor.

Belediye, Köprübaşı Camisi'nin bahçesinde dört iftar çadırı kurdu. Belediyenin yemekhanesinde pişirilen yemekler bu çadırlarda vatandaşlara ikram ediliyor.

İftar çadırlarında günde yaklaşık bin kişiye yemek veriliyor.

Belediye Başkanı Serhat Oğuz zaman zaman iftar çadırında vatandaşlarla sohbet ediyor, kazanların başına geçerek yemek dağıtıyor.

Sıraya girerek yemeklerini alan vatandaşlar iftar vaktini beklerken Kur'an-ı Kerim dinliyor.

YORUMLAR
500
Gümüşhane'de hayırlı gelenek Gümüşhane'de hayırlı gelenek Sağlık çalışanlarının yoğun mesaisi Ramazan'da da devam ediyor Sağlık çalışanlarının yoğun mesaisi Ramazan'da da devam ediyor

Kahramankazan, İftar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramankazan Belediyesi günde bin kişiye iftar veriyor - Son Dakika


Son Dakika
09:59 Sarı kırmızılı futbolcuları üzen karar: Galatasaray'da ödemeler durduruldu
09:51 Asgari ücrete ek zam tartışması AK Parti içinde de sürüyor: Destekleyen de var, karşı çıkan da! İşte konuşulan seçenekler
09:41 3 çocuk annesi eski eşini katledip, intihara kalkıştı! Durumu kritik
09:38 Maçın özet fotoğrafı! Guardiola kutlamayı su ile yaptı
09:27 En uzun karantinada kalan hasta olarak tarihe geçmişti! 86. koronavirüs testinden sevindiren haber geldi
09:26 Nisa bebek için kritik 48 saat! Hastane açıklama yaptı: Beyin ölümü 48 saatte anlaşılacak
09:17 Üç Kız Kardeş dün akşam yeni bölümüyle yayınlandı! İşte son bölümde Somer'i şoke eden hamle!
09:14 Cübbeli Ahmet Hoca gençlerin ateist-deist olmasını yorumladı: Aileleri komünisttir sanıyorduk, yüzde 70'i namazlıymış!
09:02 Şarkıcı Sibel Alaş'tan tepki çeken sözler: Neden her gece korkunç davul sesiyle uyanmak zorundayım?
08:58 Masumlar Apartmanı'nda dün akşam neler oldu? Ceylan öldü mü?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 10:04:41. #1.12#
SON DAKİKA: Kahramankazan Belediyesi günde bin kişiye iftar veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement