Kahramankazan Belediyesinde en düşük işçi maaşı 5 bin lira oldu - Son Dakika

Kahramankazan Belediyesinde en düşük işçi maaşı 5 bin lira olarak belirlendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediyeye ait KazanBel Şirketinde çalışan yaklaşık 450 işçinin 2022 yılı için alacağı maaş ücreti belirlendi. Bu kapsamda belediyede çalışan en düşük işçi maaşı aylık 5 bin lira oldu.

Belediye Başkanı Serhat Oğuz, maaş zammı sonrasında işçilerle biraraya geldi. Çok amaçlı toplantı salonunda gerçekleşen buluşmada konuşan Başkan Oğuz, ilçeye hizmet için alın teri döken, emek harcayan personellerinin her zaman yanında olduklarını belirterek zam ve iyileştirmelerin hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulundu.

Belediyenin ekonomik imkanları ölçüsünde maaş artışını sürdüreceklerini dile getiren Oğuz, "Çalışanlarımızla bir aileyiz ve onların alın teri kurumadan haklarını vermek için gayret ediyoruz. İmkanlarımız dahilinde en yüksek ücretleri verdik. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Asgari ücretin üzerinde maaş zammı yapan Oğuz'a teşekkür eden işçiler, başkanla özçekim yaptı.