İstiklal Marşı'nı gözyaşları içinde okudu - Son Dakika

Kahramankazan Belediyesi Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz başkanlığındaki toplantı, 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabul yıl dönümü dolayısıyla İbrahim Bitik İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Beren İmir'in İstiklal Marşı'nı okumasıyla başladı.

8 yaşındaki Beren'in, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okurken ağlaması salondakileri de duygulandırdı. Meclis üyeleri ve toplantıya katılanlar, İstiklal Marşı'nı ayakta dinledi.

Belediye Başkanı Oğuz, tebrik ettiği Beren İmir'e satranç takımı hediye etti.

Beren İmir, İstiklal Marşı'nı okurken heyecanlandığını ve duygulandığını, bu nedenle gözyaşlarına hakim olamadığını söyledi.

Öte yandan toplantıda, 21 gündem maddesi görüşülerek karar bağlandı.