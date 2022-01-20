Üye Girişi
Kahramankazan Belediyesi tarafından çiftçilere ayçiçeği tohumu desteği - Son Dakika

Kahramankazan Belediyesi tarafından çiftçilere ayçiçeği tohumu desteği

20.01.2022 13:53
Kahramankazan Belediyesi tarafından çiftçilere ayçiçeği tohumu desteği

Kahramankazan Belediyesi tarafından ilçedeki çiftçilere yüzde 75 hibeyle yağlık ayçiçeği tohumu desteği verilecek.

Kahramankazan Belediyesi tarafından ilçedeki çiftçilere yüzde 75 hibeyle yağlık ayçiçeği tohumu desteği verilecek.

Belediye Başkanı Serhat Oğuz, desteklemeler kapsamında ilçedeki çiftçi ve üreticilerle bir araya geldi.

Belediye Çok Amaçlı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Başkan Oğuz'un yanı sıra Kahramankazan Ziraat Odası Başkanı Ahmet Öztürk, Kahramankazan İlçe Tarım Müdürü Suat Yılmaz, Trakya Birlik Polatlı Yağlı Tohumlar Kooperatifi Müdürü Oğuz Akın ile çok sayıda çiftçi ve üretici katıldı.

Toplantıda ilçedeki tarımsal zenginliğin ve ürün çeşitliliğinin artırılması konusu masaya yatırıldı.

Belediye Başkan Oğuz, çiftçi, üretici ve hayvan yetiştiricilerine yönelik yaptıkları desteklemeler konusunda bilgi vererek, bunlara ek olarak neler yapılabileceğini çiftçilerle paylaştı. Başkan Oğuz bu kapsamda ilçede üretimi pek yaygın olmayan yağlık ayçiçeği ekecek çiftçilere yönelik yüzde 75 hibeli tohum desteği vereceklerini açıkladı.

Toplantıda ayrıca, çiftçi ve üreticilere yağlık ayçiçeğinin ekimi, yetiştirilmesi ve üretimine ilişkin bilgi verildi. Çiftçilerin konu hakkındaki soruları cevaplandırıldı.

Belediyenin yağlık ayçiçeği tohumu desteğinden faydalanmak isteyen çiftçiler 30 Ocak tarihine kadar Belediye Kırsal Kalkınma Müdürlüğüne başvuru yapabilecek.

İlçe Ziraat Odası Başkanı Ahmet Öztürk de, Kahramankazan'da yağlık ayçiçeği üretiminin yaygın olmadığını belirterek, "Belediyemizin desteğiyle başlatılan bu uygulama çok önemli. Bu ilk adımın ardından çiftçimizin bu ürünü benimsemesini, ekimini sürekli hale getirmesini umuyoruz. Böylece hem çiftçilerimiz daha fazla gelir elde edecek. Hem de Kahramankazan bu alanda Türkiye'de önemli bir noktaya gelecek. Yağlık ayçiçeği üretimini teşvik eden Başkanımıza ve belediyemize teşekkür ediyoruz." dedi.

YORUMLAR
500

Kahramankazan, Serhat Oğuz, Hisarcık, Çiftçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramankazan Belediyesi tarafından çiftçilere ayçiçeği tohumu desteği - Son Dakika


Son dakika: Yılın ilk faiz kararı açıklandı! Yüzde 14 düzeyinde sabit tutulmasına karar verildi Son dakika: Yılın ilk faiz kararı açıklandı! Yüzde 14 düzeyinde sabit tutulmasına karar verildi         
13:59
Korkunç iddialar: Öğrencilerini bodruma kapattılar, tuvalet koklattılar, istismar ettiler! Korkunç iddialar: Öğrencilerini bodruma kapattılar, tuvalet koklattılar, istismar ettiler!         
13:38
Kan şekeri yüksek çıkan Müge Anlı: Sonucu görseniz bu kadına yayına nasıl çıkıyor dersiniz Kan şekeri yüksek çıkan Müge Anlı: Sonucu görseniz bu kadına yayına nasıl çıkıyor dersiniz         
12:57
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Dünyada ilk! BioNTech üzerine TURKOVAC çalışmasını başlatacağız Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Dünyada ilk! BioNTech üzerine TURKOVAC çalışmasını başlatacağız         
12:25
Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge için net tarih: Mayısta Meclis'te Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge için net tarih: Mayısta Meclis'te         
12:14
Havada tuhaf tepki! Pilot "Mesaim bitti" dedi ve acil iniş yaparak seferi tamamlamayı reddetti Havada tuhaf tepki! Pilot "Mesaim bitti" dedi ve acil iniş yaparak seferi tamamlamayı reddetti         
11:36
BOTAŞ'ın gönderdiği gizli mektup gün yüzüne çıktı! Sanayicinin gazı kesilecek, fabrikalar kapanabilir BOTAŞ'ın gönderdiği gizli mektup gün yüzüne çıktı! Sanayicinin gazı kesilecek, fabrikalar kapanabilir         
10:46
İtfaiye ekipleri yola çıktı! Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı! İtfaiye ekipleri yola çıktı! Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı!         
10:19
Son Dakika: Türkiye, Osman Kavala'nın yargılanmasına ilişkin resmi görüşünü Avrupa Konseyi'ne iletti Son Dakika: Türkiye, Osman Kavala'nın yargılanmasına ilişkin resmi görüşünü Avrupa Konseyi'ne iletti         
09:56
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da krizler bitmiyor! BluTV vazgeçti! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da krizler bitmiyor! BluTV vazgeçti!         
09:55
Kar esareti devam ediyor! TAG Otoyolu'nun Gaziantep-Nurdağı yönü tekrar ulaşıma kapandı Kar esareti devam ediyor! TAG Otoyolu'nun Gaziantep-Nurdağı yönü tekrar ulaşıma kapandı         
09:36
TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu         
09:25
Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi         
09:04
Biden'dan Putin'e tarihi uyarı: Ukrayna'ya girerseniz oluk oluk kan akar Biden'dan Putin'e tarihi uyarı: Ukrayna'ya girerseniz oluk oluk kan akar         
08:50
Milli Eğitim Bakanı Özer, "Artan vakalar nedeniyle yarıyıl tatili uzayacak mı?" sorusuna cevap verdi Milli Eğitim Bakanı Özer, "Artan vakalar nedeniyle yarıyıl tatili uzayacak mı?" sorusuna cevap verdi         
08:24
Yoğun kar yağışı sebebiyle ulaşıma kapatılan Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu yeniden ulaşıma açıldı Yoğun kar yağışı sebebiyle ulaşıma kapatılan Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu yeniden ulaşıma açıldı         
18:47
Karda yürüyen çiftin bir anda yaptığı hareket mobeselere yansıdı Karda yürüyen çiftin bir anda yaptığı hareket mobeselere yansıdı         
17:46

Son Dakika Haberleri
13:58 Son dakika: Yılın ilk faiz kararı açıklandı! Yüzde 14 düzeyinde sabit tutulmasına karar verildi
13:57 Son dakika: İndirim serisine ara veren Merkez Bankası, faizi yüzde 14'te sabit bıraktı
13:38 Metro projelerine onay verilmediğini belirten İmamoğlu'na Bakan Karaismailoğlu'ndan tepki: Elindeki işleri bitirsin, şov yapmasın
13:37 Korkunç iddialar: Öğrencilerini bodruma kapattılar, tuvalet koklattılar, istismar ettiler!
13:28 TÜİK Başkanı "Bir yanlışa imza atarsam 84 milyonun hakkını yemiş olurum" dedi! Kılıçdaroğlu: 84 milyonun ahını aldınız
13:16 CIA, yeni raporunu yayınladı! İşte gizemli hastalık 'Havana Sendromu'
13:05 Herkes elektrik şoku yemiş gibi! Faturalarını paylaşan paylaşana!
12:57 HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlık dosyası Karma Komisyon'da!
12:48 Anne "yaşlı ama kral dedi"! 11 yaşındaki kızını Adnan Oktar ile evlenmeye zorladı
12:47 Zincir marketlerin zam komplosunu Rekabet Kurumu Başkanı da onayladı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2022 14:06:48. #1.12#
SON DAKİKA: Kahramankazan Belediyesi tarafından çiftçilere ayçiçeği tohumu desteği - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement