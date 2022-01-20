Kahramankazan Belediyesi tarafından çiftçilere ayçiçeği tohumu desteği - Son Dakika

Kahramankazan Belediyesi tarafından ilçedeki çiftçilere yüzde 75 hibeyle yağlık ayçiçeği tohumu desteği verilecek.

Belediye Başkanı Serhat Oğuz, desteklemeler kapsamında ilçedeki çiftçi ve üreticilerle bir araya geldi.

Belediye Çok Amaçlı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Başkan Oğuz'un yanı sıra Kahramankazan Ziraat Odası Başkanı Ahmet Öztürk, Kahramankazan İlçe Tarım Müdürü Suat Yılmaz, Trakya Birlik Polatlı Yağlı Tohumlar Kooperatifi Müdürü Oğuz Akın ile çok sayıda çiftçi ve üretici katıldı.

Toplantıda ilçedeki tarımsal zenginliğin ve ürün çeşitliliğinin artırılması konusu masaya yatırıldı.

Belediye Başkan Oğuz, çiftçi, üretici ve hayvan yetiştiricilerine yönelik yaptıkları desteklemeler konusunda bilgi vererek, bunlara ek olarak neler yapılabileceğini çiftçilerle paylaştı. Başkan Oğuz bu kapsamda ilçede üretimi pek yaygın olmayan yağlık ayçiçeği ekecek çiftçilere yönelik yüzde 75 hibeli tohum desteği vereceklerini açıkladı.

Toplantıda ayrıca, çiftçi ve üreticilere yağlık ayçiçeğinin ekimi, yetiştirilmesi ve üretimine ilişkin bilgi verildi. Çiftçilerin konu hakkındaki soruları cevaplandırıldı.

Belediyenin yağlık ayçiçeği tohumu desteğinden faydalanmak isteyen çiftçiler 30 Ocak tarihine kadar Belediye Kırsal Kalkınma Müdürlüğüne başvuru yapabilecek.

İlçe Ziraat Odası Başkanı Ahmet Öztürk de, Kahramankazan'da yağlık ayçiçeği üretiminin yaygın olmadığını belirterek, "Belediyemizin desteğiyle başlatılan bu uygulama çok önemli. Bu ilk adımın ardından çiftçimizin bu ürünü benimsemesini, ekimini sürekli hale getirmesini umuyoruz. Böylece hem çiftçilerimiz daha fazla gelir elde edecek. Hem de Kahramankazan bu alanda Türkiye'de önemli bir noktaya gelecek. Yağlık ayçiçeği üretimini teşvik eden Başkanımıza ve belediyemize teşekkür ediyoruz." dedi.