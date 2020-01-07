Kahramankazan Belediyesi üniversite öğrencilerine çorba ikram ediyor - Son Dakika

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Gazi Üniversitesi Kahramankazan TUSAŞ Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin sosyal medya üzerinden kendisine çağrısı üzerine sınav dönemlerinde öğrencilere her gün çorba servisi yapılması talimatı verdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, TUSAŞ Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin sosyal medya hesabı üzerinden Oğuz'u etiketleyerek, "Soğuk kış sabahı bir günde 2 finale gireceğimiz yetmezmiş gibi uzaktayız diye Büyükşehir Belediyesi de çorba getirmiyor. Ne olacak bizim bu halimiz başkanım" şeklinde paylaşımda bulunduğu belirtildi.

Üniversiteli gençlerin çağrısına kayıtsız kalmayan Oğuz'un ekiplerine üniversitede final sınavları boyunca her gün çorba ikramı yapılması talimatı verdiği aktarılan açıklamada, ekipler tarafından yapılan çorba ikramının tadını çıkartan gençlerin, "Kahramankazan Belediyesi ve Belediye Başkanımız Serhat Oğuz'a bizi kırmayıp çorbayla içimizi ısıttığı için teşekkür ederiz." paylaşımıyla teşekkür ettiği anlatıldı.

Oğuz, ayrıca semt pazarı içinde bulunan belediye lokalinde vatandaşlara ve öğrencilere her sabah ücretsiz çay ve çorba ikramı yaptıklarını kaydederek, "Uygulamamızdan tüm ilçe halkımız faydalanıyor. Okula giden yavrularımız, işlerine giden işçi, memur kardeşlerimiz, esnafımız ve tüm vatandaşlarımıza bu ikramı yapmaktan dolayı oldukça mutluyuz." ifadesini kullandı.