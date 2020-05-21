Kahramankazan Belediyesinden 500 çiftçiye, 1 milyon sebze fidesi - Son Dakika

Kahramankazan Belediyesi, ilçedeki 500 çiftçiye, yüzde 50 hibe desteğiyle 1 milyon sebze fidesi dağıttı.

Belediye, çiftçi ve üreticilere yönelik geçen yıl başlattığı fide desteği uygulamasını bu yıl da sürdürdü.

İlçedeki 500 üreticiye sebze fideleri yüzde 50 hibe desteğiyle verildi.

Fide dağıtımı koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçenin 3 farklı noktasında eş zamanlı gerçekleştirildi.

Halk Pazarı alanında düzenlenen fide dağıtım törenine Belediye Başkanı Serhat Oğuz, İlçe Ziraat Odası Başkanı Ahmet Öztürk, İlçe Tarım Müdürü Suat Yılmaz, belediye meclis üyeleri ile çiftçiler katıldı.

Belediye Başkanı Oğuz, yaptığı konuşmada, her zaman üretimin ve çiftçilerin yanında olduklarını belirtti.

Geçen yıl fideler için yüzde 25 hibe desteği verdiklerini hatırlatan Oğuz, "Bu yıl yüzde 50 hibe oranıyla destek veriyoruz. Önümüzdeki yıllarda da destekleme devam edecek. İnşallah gelecek sene hibe oranını yüzde 75'e hatta yüzde 100'e çıkaracağız." dedi.

Kovid-19 nedeniyle üretiminin öneminin daha da iyi anlaşıldığını aktaran Oğuz, üreticilere desteklerin süreceğini vurguladı.