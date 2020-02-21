Kahramankazan Belediyesinden okullara spor malzemesi desteği - Son Dakika

Kahramankazan Belediyesi, ilçedeki okullara spor malzemesi yardımı yaptı.

Kahramankazan Belediyesi Spor Salonunda düzenlenen törende, okullara spor malzemeleri teslim edildi.

Belediye Başkan Serhat Oğuz, burada yaptığı konuşmada, sportif faaliyetlere daha çok öğrencinin katılmasını amaçladıklarını belirterek, "Kahramankazanımızın geleceğindeki sporcularına, küçük de olsa bir katkı sağlıyoruz. Sizlerin hem eğitim hayatı, hem sosyal hayatı, hem spor hayatı Kahramankazan Belediyesi olarak bizi çok ilgilendiriyor." ifadesini kullandı.

Törene, ilçe protokolü, öğrenciler, okul yöneticileri, öğretmenler ve veliler katıldı.