Kahramankazan Belediyesinden okullara spor malzemesi desteği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kahramankazan Belediyesinden okullara spor malzemesi desteği - Son Dakika

Kahramankazan Belediyesinden okullara spor malzemesi desteği

6 saat önce

Kahramankazan Belediyesi, ilçedeki okullara spor malzemesi yardımı yaptı.

Kahramankazan Belediyesi, ilçedeki okullara spor malzemesi yardımı yaptı.

Kahramankazan Belediyesi Spor Salonunda düzenlenen törende, okullara spor malzemeleri teslim edildi.

Belediye Başkan Serhat Oğuz, burada yaptığı konuşmada, sportif faaliyetlere daha çok öğrencinin katılmasını amaçladıklarını belirterek, "Kahramankazanımızın geleceğindeki sporcularına, küçük de olsa bir katkı sağlıyoruz. Sizlerin hem eğitim hayatı, hem sosyal hayatı, hem spor hayatı Kahramankazan Belediyesi olarak bizi çok ilgilendiriyor." ifadesini kullandı.

Törene, ilçe protokolü, öğrenciler, okul yöneticileri, öğretmenler ve veliler katıldı.

Kahramankazan Belediyesinden okullara spor malzemesi desteği

Kahramankazan, Serhat Oğuz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 04:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji, Orta Ege için fırtına uyarısı yaptı
Amasra'da evde çıkan yangında babaanne ile 2 torunu öldü, haberi duyan anne fenalık geçirdi Türkiye için Patriot iddiaları güçleniyor! ABD reddetti, 2 ülke öne çıktı Son dakika: FETÖ'den yargılanan Ömer Faruk Kavurmacı'ya 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi

Son Dakika Haberleri
21:53 Burcu Biricik'in yeni imajı büyük beğeni topladı
21:26 Ece Erken'in Instagram'daki sahte hesapları ifşa oldu
18:09 "KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler
17:41 Bakanlık Atakan Kayalar için harekete geçti! İşte yapılan o açıklama

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 23:24:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kahramankazan Belediyesinden okullara spor malzemesi desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]