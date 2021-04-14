Kahramankazan Belediyesinden, Ramazanda 4 bin aileye 5 bin gıda kolisi yardımı - Son Dakika

Kahramankazan Belediyesinden, Ramazanda 4 bin aileye 5 bin gıda kolisi yardımı

14.04.2021 14:47

Kahramankazan Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla 4 bin aileye toplam 5 bin gıda kolisi yardımında bulunacak.

Kahramankazan Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla 4 bin aileye toplam 5 bin gıda kolisi yardımında bulunacak.

Belediye Spor Salonu'nda toplanarak paketlenen ve dağıtıma hazır hale getirilen gıda kolilerinin içerisinde 25 parça ürün bulunuyor. Paketlenen yardımların dağıtımına ilçe merkezi ve mahallelerde aynı zamanda başlanarak ailelere ulaştırılacak.

Belediye Başkanı Serhat Oğuz, dağıtım öncesi spor salonuna gelerek yardım malzemelerini inceledi, belediye yetkililerinden bilgi aldı.

İhtiyaç sahibi vatandaşlara yardımlarının aralıksız sürdüğünü belirten Oğuz, şunları ifade etti:

"Geçen yıl başlayan pandemi süreci ile birlikte 8 bini koliyi kardeşlerimizle buluşturduk. Bu anlamda Ankara'daki ilk belediyelerden birisi olduk. Sadece sosyal yardımlar değil, pandemiyle topyekun mücadele anlamında maske, hijyen paketi ve genel dezenfeksiyon anlamında da ilk harekete geçen yerlerden birisi de bizdik. Bu sene de Ramazan ayı ile birlikte insanlarımıza küçük de olsa katkı sunabilmek, onlara Ramazan'ın bereketini sevincini yaşatabilmek adına hazırlıklarımızı tamamladık. İlçemizde ihtiyaç sahibi tüm kardeşlerimizin sofrasına küçük de olsa bu katkılarımızı inşallah sunmaya başlıyoruz."

Başkan Oğuz yardım paketlerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasında görev alan belediye personeline de teşekkür etti.

Kahramankazan Belediyesinden, Ramazanda 4 bin aileye 5 bin gıda kolisi yardımı
Kahramankazan Belediyesinden, Ramazanda 4 bin aileye 5 bin gıda kolisi yardımı
Kahramankazan Belediyesinden, Ramazanda 4 bin aileye 5 bin gıda kolisi yardımı
Kahramankazan Belediyesinden, Ramazanda 4 bin aileye 5 bin gıda kolisi yardımı

Kahramankazan, Serhat Oğuz, Hisarcık, Ramazan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramankazan Belediyesinden, Ramazanda 4 bin aileye 5 bin gıda kolisi yardımı - Son Dakika


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