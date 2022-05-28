Kahramankazan'da 130 ton kaçak akaryakıt yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kahramankazan'da 130 ton kaçak akaryakıt yakalandı

28.05.2022 15:07
Kahramankazan'da 130 ton kaçak akaryakıt yakalandı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde kaçakçılık ekiplerce düzenlenen operasyonda 130 ton kaçak akaryakıt yakalandı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde kaçakçılık ekiplerce düzenlenen operasyonda 130 ton kaçak akaryakıt yakalandı.

Kaçakçılık şube ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 130 bin 232 litre kaçak akaryakıt yakalanırken bu miktar, ele geçirilen akaryakıt il genelinde tek seferde yakalanan en yüksek karışımlı akaryakıt oldu. Operasyon sonrası yakalanan 5 şüpheli hakkında kaçakçılıkla mücadele kanunu ve ilgili diğer kanunlar uyarınca işlem başlatıldı. - ANKARA

YORUMLAR
500
İstanbul ve Kocaeli'de düzenlenen operasyonda 108 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi İstanbul ve Kocaeli'de düzenlenen operasyonda 108 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi Ankara'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı Ankara'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
Kaynak: İHA

Kahramankazan, Kaçakçılık, Akaryakıt, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kahramankazan'da 130 ton kaçak akaryakıt yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
15:09 TOGG'un sosyal medya hesabından yeni paylaşım: Kilit aşamalardan birini daha tamamladık
15:07 21 yıl önce kaybolmuştu! 47 yaşındaki Ayşe'ye ait kemikler, kuyuda bulundu
15:04 Azerbaycan'da yapılan TEKNOFEST fuarında konuşan Aliyev'in alandakileri coşturdu!
15:02 Oyuncu Ruby Barker, akıl hastanesinde tedavi gördüğünü sosyal medyadan açıkladı!
14:23 Rus ordusu, Ukrayna'daki Krasniy Liman şehrini kontrol altına aldı
14:20 7 bin yıllık tohum çiftçinin yüzünü güldürdü: Buğday sorunu kalmayacak
14:17 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Van ziyaretlerine devam ediyor! Erdoğan'a seslendi: Bu memlekette 'Açlık yok' diyen gelsin görsün
14:13 Denizli'de sıcak hava asfalt eritti! Yerli halk tedirgin: Ağustos ayında ne olacak kim bilir?
14:10 Avrupa Karate Şampiyonası'nda büyük başarı! Milli sporcular Erman Eltemur ve kardeşi Eda Eltemur altın madalya kazandı
13:51 Camdaki Kız'ın Hayri'si oyuncu Cihangir Ceyhan, karın kası şovu yaptı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2022 15:18:20. #1.12#
SON DAKİKA: Kahramankazan'da 130 ton kaçak akaryakıt yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement