Kahramankazan'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri başladı - Son Dakika

Kahramankazan'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri başladı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinliklerinin ilk gününde mevlit okutularak fotoğraf sergisi açıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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