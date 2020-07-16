Kahramankazan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

Kahramankazan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
FETÖ terör örgütü tarafından girişilen darbe teşebbüsüne karşı direnişin sembol yerlerinden birisi olan Kahramankazan'da 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.
FETÖ terör örgütü tarafından girişilen darbe teşebbüsüne karşı direnişin sembol yerlerinden birisi olan Kahramankazan'da 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 01:09 Kaynak: AA
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