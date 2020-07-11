Kahramankazan'da 15 Temmuz etkinlikleri - Son Dakika

Kahramankazan'da 15 Temmuz etkinlikleri

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Kahramankazan'da çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Kahramankazan'da çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

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Kahramankazan Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 13-16 Temmuz tarihleri arasında 4 gün sürecek etkinlikler gerçekleştirecek.

Kent Meydanı'nda şehitler için mevlit okutulması, 15 Temmuz fotoğraf sergisi, online satranç turnuvası gibi etkinliklerin yanı sıra sanatçı Uğur Işılak konseri ile ilahiyatçı Serdar Tuncer ve ilahiyatçı Fatih Çıtlak'ın katılacağı sohbet programı düzenlenecek.

Kutlamalar kapsamında bu yıl ilk defa 16 Temmuz Perşembe günü saat 04.05'te Akıncı Bölgesi'nde basın açıklaması yapılacak.

Öte yandan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan kahramanların ailelerine ziyarette bulunarak, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerine davet etti.

Kahramankazan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 13:35 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramankazan'da 15 Temmuz etkinlikleri - Son Dakika
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