Kahramankazan'da "15 Temmuz" konulu konferans - Son Dakika

Kahramankazan'da "15 Temmuz" konulu konferans

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü etkinlikleri kapsamında Kahramankazan'da "15 Temmuz" konulu konferans düzenledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü etkinlikleri kapsamında Kahramankazan'da "15 Temmuz" konulu konferans düzenledi.

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15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi'nde gerçekleştirilen program Kur'an-ı Kerim okunması ve şehitler için dua edilmesiyle başladı.

Daha sonra gazi ve şehit yakınlarıyla yapılan röportajlardan oluşan 15 Temmuz konulu sinevizyon gösterimi yapıldı.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı, şehit yakınları ve gazilerin de katıldığı programda Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkan Yardımcısı Tarkan Zengin, konferans verdi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin milletin cesareti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve o gün oluşan 15 Temmuz ruhunun getirdiği mücadele ile püskürtüldüğünü belirten Zengin, "Bunu sadece askeri bir hareket olarak düşünmemek lazım. O gün devlet aklının millet irfanı ile hareket ederek devletimizi büyük bir tehlikeden kurtardığını bugün daha net görebiliyoruz." dedi.

Konferansa katılanlar daha sonra müzeyi gezdi.

Kahramankazan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 19:41 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramankazan'da '15 Temmuz' konulu konferans - Son Dakika

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