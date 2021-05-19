Kahramankazan'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı - Son Dakika

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenle kutlandı.
Milli Egemenlik Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kutlamalarda öğrenciler şiirler okudu.
İlçedeki okullar arasında düzenlenen "19 Mayıs ve Gençlik" konulu şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Tören, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Süleyman Yaldır'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasıyla sona erdi.
Kaynak: AA
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