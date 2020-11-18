Kahramankazan'da 2 bin 400 meyve fidanı toprakla buluştu - Son Dakika

Kahramankazan'da düzenlenen etkinlikte 2 bin 400 meyve fidanı dikildi.

Yayıncılık alanında faaliyet gösteren bir firma ile Kahramankazan Belediyesi işbirliğinde İmrendi Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, 2 yıl sonra meyve vermeye başlayacak ağaçlardan elde edilecek mahsulün ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını söyledi.

Bu tür ağaçlandırmaların genelde kamu kurumları tarafından yürütüldüğünü belirten Oğuz, "Nadir Bey geldi, 'Bize bir yer gösterin biz meyve fidanı dikmek istiyoruz' dediler. Bu duyarlılıkları için kendilerine çok teşekkür ediyorum." dedi.

Yayınevi yetkilisi Nadir Karataş da hayır sahiplerinin bağışladığı fidanların toprakla buluşmasına aracılık ettiklerini belirterek, "Bu ağaçlar yetiştiğinde meyvelerden insanlar ve diğer tüm canlılar istifade ettiğinde bu ağaçlar yaşadığı müddetçe sebep olanların tamamının amel defterine ecri yazılacak. Biz buna iman ediyor, inanıyoruz ve bu doğrultuda bu hizmeti Peygamberimizin emri doğrultusunda Türkiye genelinde yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Bizlere yer göstererek destek veren Belediye Başkanımız Serhat Oğuz'a teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından 2 bin 400 ıhlamur, ceviz, dut, erik, elma, kayısı, ayva, kiraz ve şeftali fidanı toprakla buluşturuldu.

Etkinliğe Kaymakam Engin Aksakal, ilçe protokolü ve vatandaşlar da katıldı.