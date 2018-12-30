Son Dakika Haberleri: Kahramankazan'da 2018'de 354 Çift Evlendi

Kahramankazan'da 2018'de 354 Çift Evlendi

16 dakika önce

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 2018 yılında 354 çift dünyaevine girdi.

Kahramankazan'da 2018'de 354 Çift Evlendi, System.String[]
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 2018 yılında 354 çift dünyaevine girdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2018 yılında 354 çiftin dünya evine girdiği ilçede, bu nikahlardan 100'e yakını Belediye Başkanı Lokman Ertürk tarafından kıyıldı.

Belediye Nikah Salonunda kıyılan nikahlarla dünyaevine adım atan çiftlerin, nikah mersimleri ise belediyenin internet adresi üzerinden canlı izlenebildi.

Ertürk, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, şunları ifade etti:

"Gönül belediyeciliği ile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda belediye başkanı seçildiğim 2004'ten bu yana vatandaşlarımızı acı ve tatlı tüm anlarında yalnız bırakmıyorum. Cenazede gözyaşı, düğünde halay başı olmak gibi tarif edebileceğimiz bir çalışma alışkanlığı ile çalışmalarımızı sürdürüyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 01:20 Kaynak: AA

Ankara, Kahramankazan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan, "Karşılıklı Jestlerimiz Olacak" Demişti! İstanbul'da 3 İlçeyi MHP'ye Bıraktı Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul Adayımız Binali Yıldırım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin İstanbul Adaylarını Açıkladı Öğrenciler, Yanan Okullarının Önünde Hatıra Fotoğrafı Çektirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2018 13:36:40. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kahramankazan'da 2018'de 354 Çift Evlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]