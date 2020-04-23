Kahramankazan'da 23 Nisan coşkusu balkonlardan taştı - Son Dakika

Kahramnakazan ilçesinde çocuklar, TBMM'nin 100. kuruluş yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla belediye hoparlöründen çalınan şarkılarına ve oyun havalarına eşlik ederek bayramlarını kutladı.

İlçede evlerin balkonları Atatürk posterleri, Türk bayrakları ve balonlarla süslendi. Balkonlara çıkan çocuklar belediye hoparlöründen çalınan çocuk şarkılarına eşlik etti, şiirler okudu.

Öğretmenleri Hamdiye Ünlü İlkokulu öğrencisi Şehit Ali Anar'ın oğlu Muhammet Anar'ı ziyaret ederek bayramını kutladı, 23 Nisan doğumlu Gazi İlkokulu Anasınıfı öğrencisi Abdurrrahman Üzüm'ün de doğum günü pasta kesilerek kutlandı.

Kutlamalar kapsamında Kaymakamlık tarafından araç konvoyu düzenlendi. Jandarma, Emniyet ve Belediye araçlarından oluşan araç konvoyu marşlar ve şarkılar eşliğinde ilçenin cadde ve sokakları dolaştı. Konvoya katılan Kaymakam Engin Aksakal ve Belediye Başkanı Serhat Oğuz halkı selamlayarak bayramını kutladı.

Vatandaşlar da konvoyun geçişi sırasında evlerinin balkonundan bayrak salladı, alkışlarla sevinçlerini gösterdi.