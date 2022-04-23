Kahramankazan'da 23 Nisan etkinliği - Son Dakika
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Kahramankazan'da 23 Nisan etkinliği

23.04.2022 22:10
Kahramankazan'da 23 Nisan etkinliği

Halk Pazarı alanında kurulan oyun alanı (Drone) Oyun alanında eğlenen çocuklar ve aileleri Şişme park oyuncaklarında oynayan çocuklar Şişme tırmanış duvarı, sumo güreşi arenası, merdiven ve parkurlar Çeşitli çizgi kahramanların kostümlerini giyen animatörlerin çocukları eğlendirmesi Satılan...

Halk Pazarı alanında kurulan oyun alanı (Drone)

Oyun alanında eğlenen çocuklar ve aileleri

Şişme park oyuncaklarında oynayan çocuklar

Şişme tırmanış duvarı, sumo güreşi arenası, merdiven ve parkurlar

Çeşitli çizgi kahramanların kostümlerini giyen animatörlerin çocukları eğlendirmesi

Satılan pamuk şeker ve şekerlemeler

Belediye başkanı Serhat Oğuz'un konuşması - Kahramankazan

Kahramankazan Belediyesi, bayram dolayısıyla Halk Pazarı alanında oyun alanı kurdu. Alana akın eden çocuklar gönüllerince eğlendi. Çocuklar, içerisinde çok sayıda oyuncağın yer aldığı etkinlik alanına yoğun ilgi gösterirken dans ve kukla gösterileri de yapıldı.

Belediye Başkanı Serhat Oğuz, çocukların bayramını kutlayarak "Sizler bizim göz nurumuz, geleceğimizsiniz. Geçen ay büyükleriniz için bir konser düzenlemiştik, şimdi sıra sizde. Hepinizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nızı tebrik ediyor iyi eğlenceler diliyorum". dedi.

Etkinlik alanının çocuklar için yarın da açık olacağı bildirildi.

Kahramankazan'da 23 Nisan etkinliği
Kahramankazan'da 23 Nisan etkinliği
Kahramankazan'da 23 Nisan etkinliği
Kahramankazan'da 23 Nisan etkinliği

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Kahramankazan, 23 Nisan, oyunlar, Drone, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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