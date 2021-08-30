Kahramankazan'da 30 Ağustos coşkusu - Son Dakika

Kahramankazan Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümünde "Zafer Konserleri" düzenledi.

Milli Egemenlik Meydanı'nda düzenlenen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve belediye meclisi üyeleri, Ankara havalarıyla oynayan vatandaşlara eşlik etti.

Sanatçılar Merve Özbey, Duygu Kutlu ve Ömer Faruk Bostan söyledikleri şarkı ve türkülerle coşkuyu artırırken, havai fişek gösterisiyle de ilçenin semalarında renkli görüntüler oluştu.

Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ağustos ayının Türk tarihi açısından oldukça önemli yer tuttuğunu ifade ederek, "Büyük Taarruz'dan Malazgirt Zaferi'ne, Kıbrıs'ın fethinden Çaldıran Zaferi'ne kadar 20'ye yakın zafer bu ayda kazanıldı. Bizler bu zafer ayında bu zaferlerin coşkusunu tüm halkımızla birlikte yaşıyoruz. Bu program bu zaferleri yad etmemiz, unutmamamız için birer vesiledir. Bu vesileyle 1071'den bu yana bu toprakların vatanımız olmasında ve vatanımız olarak kalması için şehadete yürüyen şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş gazilerimizi rahmetle ve şükranla anıyorum. Hayatta olan gazilerimize minnetlerimi sunuyor, hayırlı ömürler diliyorum. Vatan sizlere minnettardır. Tüm mesele ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde sonsuza kadar bağımsız yaşama mücadelesidir. Bu mücadelemiz kıyamete kadar sürecek." diye konuştu.

Pandemi dolayısıyla benzer konserler düzenleyemediklerini ifade eden Oğuz, önümüzdeki süreçte Türk tarihi için önemli günlerde konserleri ilçe halkıyla buluşturacaklarını kaydetti.