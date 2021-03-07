Son dakika gündem: Kahramankazan Belediyesi çiftçinin elinde kalan soğanları satın alarak ihtiyaç sahiplerine dağıttı - Son Dakika

Kahramankazan Belediyesinin, çiftçinin elinde kalan soğanları satın alarak ihtiyaç sahiplerine dağıttığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, bir süre önce ilçedeki çiftçilerin elinde kalan patatesleri satın alarak ihtiyaç sahiplerine dağıtan Kahramankazan Belediyesinin, bu kez de çiftçilerden 30 ton soğan aldığı belirtildi.

Belediyenin, üreticiden doğrudan satın aldığı soğanları ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere dağıttığı aktarılan açıklamada, bu destekleme alımıyla hem çiftçilerin hem de ihtiyaç sahiplerinin yüzünün güldüğü kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Belediye Başkanı Serhat Oğuz, 57 bin nüfuslu büyük bir aile olduklarını, ailelerinin hiçbir ferdini yalnız bırakmadıklarını ifade etti.

Tarım ve hayvancılık ilçesi olan Kahramankazan'da çiftçilere belediye olarak her zaman destek olduklarını belirten Oğuz, aynı zamanda ihtiyaç sahiplerinin de 365 gün yanlarında olduklarını aktardı.

Oğuz, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz günlerde çiftçilerimizden ellerinde kalan patatesleri satın almıştık. Şimdi de yine çiftçilerimizin mağdur olmaması için soğanlarını satın aldık. Böylece tabiri caizse bir taşla iki kuş vurmuş oluyoruz. Hem çiftçimizi mağduriyetten kurtarmış hem de ihtiyaç sahiplerimize bir nebze de olsa yardım etmiş oluyoruz."