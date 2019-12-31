Kahramankazan'da 340 yeni işletmeye ruhsat verildi - Son Dakika
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Kahramankazan'da 340 yeni işletmeye ruhsat verildi

6 saat önce

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 2019'da 340 yeni işletmeye ruhsat verildiği bildirildi.

Kahramankazan'da 340 yeni işletmeye ruhsat verildi, System.String[]

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 2019'da 340 yeni işletmeye ruhsat verildiği bildirildi.

Kahramankazan Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçede bu yıl iş yeri açmak isteyen girişimcilerin tercihleri arasında ilk sıralarda yer aldığı belirtildi.

Belediyeye 2019'da başvuruda bulunan 340 yeni işletmeye ruhsat verildiği belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Kahramankazan'da ticari faaliyette bulunmak isteyen yeni işletmeler arasında hizmet sektöründe faaliyet gösterenlerin yanı sıra, imalathane, atölye ve fabrika gibi yoğun istihdam alanı barındıran iş yerleri bulunuyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da belirttiği gibi istihdam sağlayan tüm yatırımcılarımız, girişimcilerimiz başımızın tacıdır. Yatırımcı ve girişimcileri ilçemize çekmek için elimizden geleni yapmayı sürdürüyor, onlara her türlü kolaylığı sağlıyoruz."

Kahramankazan, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 01:40 Kaynak: AA
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