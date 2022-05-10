Kahramankazan'da 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi - Son Dakika
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Kahramankazan'da 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi

10.05.2022 21:57

Kahramankazan'da Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi tarafından 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi.

Kahramankazan'da Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi tarafından 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi.

Okul bahçesinde düzenlenen fuarda öğrenciler tarafından hazırlanan 25 proje tanıtıldı.

Kaymakam Abdullah Selim Parlar, Belediye Başkanı Serhat Oğuz, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abdurrahman Tülüce'nin de katıldığı etkinlikte davetliler, matematik, biyoloji, fizik, coğrafya alanlarında hazırlanan projelerin sergilendiği stantları gezerek bilgi aldı.

Etkinlikte bilgi yarışmasında dereceye giren öğrencilere de ödülleri verildi.

Proje yürütücüsü Zeliha Ertürk, AA muhabirine, fuarın TÜBİTAK'ın destekleriyle hazırlandığını belirterek, "Bir yıllık çalışmanın emeği olan bilim fuarımızın hazırlanmasında 86 öğrenci, 20 danışman öğretmen görev aldı. İmkan sağlandığında öğrencilerimizin ne kadar başarılı olabildiklerini bu fuar vesilesiyle bir kez daha gördük ve gurur duyduk." dedi.

Kahramankazan'da 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi
Kahramankazan'da 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi
Kahramankazan'da 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi
Kahramankazan'da 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi

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Mustafa Hakan Güvençer, Abdullah Selim, Kahramankazan, Bilim Fuarı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramankazan'da 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi - Son Dakika


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