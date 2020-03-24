Kahramankazan'da 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor - Son Dakika

Kahramankazan Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) çalışmaları kapsamında evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşların market alışverişini yaparak evlerine teslim ediyor.

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik hastalıkları olan vatandaşların sokağa çıkmasının yasaklanmasının ardından harekete geçen ekipler, bu kişilerin alışveriş, ilaç, kişisel bakım ve sağlık hizmetlerine erişim başta olmak üzere tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.

Belediye Başkanı Serhat Oğuz, yaptığı açıklamada, evlerinden çıkamayacak olan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olan vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını belirterek, "Vatandaşlarımız yeter ki evlerinde kalsın, biz onların alışveriş, ilaç gibi tüm zaruri ihtiyaçlarını karşılamak için seferber olmuş durumdayız." ifadesini kullandı.