Kahramankazan'da AK Parti'den Aday Tanıtım Toplantısı

AK Parti'nin Kahramankazan
Belediye Başkan adayı Serhat Oğuz, partisinin Kahramankazan İlçe Başkanlığınca düzenlenen aday tanıtım toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi.
Bir düğün salonunda düzenlenen ve Belediye Başkanı Lokman Ertürk
'ün de katıldığı toplantıda konuşan Oğuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın siyasete gençlerin ve yeni yüzlerin girmesini istediğine ilişkin sözlerinin ardından belediye başkan adayı
olabilmek için görevinden istifa ettiğini söyledi.
Oğuz, 1 Ocak'ta yapılan toplantıda kendisinin AK Parti'nin Kahramankazan Belediye Başkan adayı olarak açıklandığını belirterek, şöyle konuştu:
"Bu, bizim için çok büyük bir şeref, çok büyük bir onur. Kahramankazan'ın en büyük gücü birlikteliği ve beraberliğidir. Bu birliğimizi, bu beraberliğimizi Allah'ın izniyle 31 Mart akşamı zaferle taçlandırdığımızı ve kimsenin bu birliğimizi bozamayacağını herkes görecek. Tevazu, samimiyet ve gayret ile mücadelemizi sonuna kadar yapacağız. Bu hizmet bayrağını elimizden geldiğince yukarı taşımak için mücadelemizi yapacağız." Belediye Başkanı Ertürk
ise 15 yıllık belediye başkanlığı süresince Kazan köyü olarak anılan ilçelerinden marka bir kent inşa ettiklerini kaydederek, "Her seçimden büyük bir zaferle çıkarak büyüdük ama bir o kadar da tevazu ile küçüldük. Öpmedik el, girmedik gönül bırakmadık. Tek gayemiz vardı, bu necip millete nasıl hizmet edebiliriz. Bu toplantı ile bu bayrağın artık bir başka kardeşimize şerefle gururla nasıl devredilmesi gerektiğini başta ilçemizdeki insanlara ve tüm başkentimize ve ülkemize gösterdik." diye konuştu.
Ertürk ve Oğuz, toplantı sonrasında vatandaşların sorularını yanıtladı.