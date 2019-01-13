Kahramankazan'da AK Parti'den MHP'ye Ziyaret
1 saat önce
Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk ve AK Parti'nin Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Serhat Oğuz, MHP Kahramankazan İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.
Kahramankazan
Belediye Başkanı Lokman Ertürk
ve AK Parti'nin Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Serhat Oğuz
, MHP
Kahramankazan İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.
Kahramankazan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, aralarında Ertürk ile Oğuz'un yer aldığı heyetin Cumhur İttifakı kapsamında MHP Kahramankazan İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.
Ziyarette 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin izlenecek yol haritasının görüşüldüğü bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 03:21 Kaynak: AA
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