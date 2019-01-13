Son Dakika Haberleri: Kahramankazan'da AK Parti'den MHP'ye Ziyaret

Kahramankazan'da AK Parti'den MHP'ye Ziyaret

1 saat önce

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk ve AK Parti'nin Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Serhat Oğuz, MHP Kahramankazan İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Kahramankazan'da AK Parti'den MHP'ye Ziyaret, System.String[]
Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk ve AK Parti'nin Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Serhat Oğuz, MHP Kahramankazan İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Kahramankazan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, aralarında Ertürk ile Oğuz'un yer aldığı heyetin Cumhur İttifakı kapsamında MHP Kahramankazan İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Ziyarette 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin izlenecek yol haritasının görüşüldüğü bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 03:21 Kaynak: AA

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