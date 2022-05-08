Kahramankazan'da "Anneler Günü"nde şehit aileleri ziyaret edildi - Son Dakika
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Kahramankazan'da "Anneler Günü"nde şehit aileleri ziyaret edildi

08.05.2022 14:32

Kahramankazan Belediye Başkan Vekili Mehmet Yurtoğlu, Anneler Günü'nde şehit ailelerini ziyaret etti.

Kahramankazan Belediye Başkan Vekili Mehmet Yurtoğlu, Anneler Günü'nde şehit ailelerini ziyaret etti.

Yurtoğlu, Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Atilla İrkin'in de eşlik ettiği ziyaretlerde, şehit aileleriyle bir araya geldi.

Şehit anneleriyle ilgilenerek "Anneler Günü"nü kutlayan Yurtoğlu, sadece böylesi özel günlerde değil, her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını ve onların acılarını paylaştıklarını söyledi.

Yurtoğlu, "Şehitlerimizin anneleri hepimizin annesi, milletimiz ve devletimiz bütün imkanlarıyla sizlerin yanındadır." dedi.

Kahramankazan'da Anneler Günü nde şehit aileleri ziyaret edildi
Kahramankazan'da Anneler Günü nde şehit aileleri ziyaret edildi
Kahramankazan'da Anneler Günü nde şehit aileleri ziyaret edildi
Kahramankazan'da Anneler Günü nde şehit aileleri ziyaret edildi

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramankazan'da 'Anneler Günü'nde şehit aileleri ziyaret edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahramankazan'da "Anneler Günü"nde şehit aileleri ziyaret edildi - Son Dakika
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