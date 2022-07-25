Kahramankazan'da arama kurtarma ekibine doğada arama kurtarma eğitimi verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kahramankazan'da arama kurtarma ekibine doğada arama kurtarma eğitimi verildi

25.07.2022 14:54
Kahramankazan'da arama kurtarma ekibine doğada arama kurtarma eğitimi verildi

Kahramankazan Belediyesi Arama Kurtarma Birliğine, doğada arama kurtarma eğitimi verildi.

Kahramankazan Belediyesi Arama Kurtarma Birliğine, doğada arama kurtarma eğitimi verildi.

Kılıçlar Mahallesi'ndeki Sürsefa Çam Koruluğunda verilen eğitimlerde, önce malzeme tanıtımı ve kamp kurulumu hakkında teorik bilgiler, ardından yapay tırmanış makara sistemleri, emniyet noktası oluşturma, ip bağlama, eğimli arazilerde sedye ile yaralı tahliyesi gibi konular da uygulamalı olarak gösterildi.

Ormanlık alanda 2 süren eğitimlere tamamı belediye personelinden oluşan 12 personel katıldı. Birliğin eğitimleri İHH eğitmeni ve Belediye Park Bahçeler Müdürü Ömer Ünal tarafından verildi.

Ünal, 2 günlük kamp eğitiminin oldukça verimli geçtiğini ve doğadaki eğitimlerin devam edeceğini belirterek, şunları söyledi:

"Arkadaşlarımız tam bir ekip ruhu içinde üstlendikleri görevleri yerine getirdiler. Katılımın belirli sayıda olması personelin daha iyi eğitim almasını da sağladı. Tabii buradan Belediye Başkanımız Serhat Oğuz'a teşekkür ediyoruz, bize bu imkanı verdiği için. Başkanımız sağolsun bize inandı, güvendi ve desteğini hiç esirgemedi. Biz de bu güvene layık olmak için elimizden geleni gösteriyoruz."

YORUMLAR
500
Kahramankazan'da ayçiçeğinin bal üretimini artırması bekleniyor Kahramankazan'da ayçiçeğinin bal üretimini artırması bekleniyor
Kaynak: AA

Kahramankazan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramankazan'da arama kurtarma ekibine doğada arama kurtarma eğitimi verildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:42 YKS tercihinde bunları göz ardı etmeyin! Bazı bölümlerde 5 bin 500 lira burs var
14:38 Ebru Gündeş koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden annesini toprağa verdi
14:22 Jorge Jesus'un istemediği Pelkas'a Acun Ilıcalı'nın Hull City'si talip oldu
14:20 2 gün 2 gecelik aşiret düğünü! Gelin takılan altınları zor taşıdı
14:06 Çöp evde 1 yıl boyunca esir tutulmuştu! Baygın halde bulunan çocuk koruma altına alındı
14:05 Fenerbahçe, Dinamo Kiev rövanşına statta çalıştı
13:48 İngiliz kulüpleri Ferdi Kadıoğlu için devrede! Fenerbahçe 20 milyon euro istiyor
13:46 Sosyetik isim Eda Taşpınar tanga bikinisiyle sevgilisinin sırtında poz verdi
13:46 Cani teyze, Muhammet'i 1 yıl boyunca odaya kilitlemesini savundu: Etrafa zarar vermesin diye yaptım
13:35 İzmir'de korkunç kaza! Karşıya geçmeye çalışan nine ve torunu can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2022 14:54:30. #1.13#
SON DAKİKA: Kahramankazan'da arama kurtarma ekibine doğada arama kurtarma eğitimi verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement