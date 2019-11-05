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Kahramankazan'da asayiş

7 saat önce

Kahramankazan ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

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Kahramankazan ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçede işlenen gasp, yağma, güveni kötüye kullanma gibi çeşitli suçların faillerinin bulunması için çalışma yürütüldü.

Bazı adreslere düzenlenen operasyonda İ.Y. ve A.Y. gözaltına alındı. Söz konusu adreslerde adama yapan polis ekiplerince İ.Y'nin evinde döner bıçağı, "sallama" tabir edilen kesici alet, jop, beyzbol sopası, biri sustalı 14 bıçak, biber gazı, 2 kuru sıkı tabanca, bir miktar para sahte banknot ele geçirildi.

Emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden İ.Y. tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Kahramankazan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 10:40 Kaynak: AA
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